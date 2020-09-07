На ММК подведены итоги конкурса "Лучший поставщик – 2019"

ТАСС, 7 сентября. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ПАО "ММК") подвели итоги конкурса "Лучший поставщик – 2019". Об этом сообщили в понедельник в управлении информации и общественных связей предприятия.

"Данный конкурс компания проводит уже пятый год подряд. Конкурс направлен на признание и поощрение усилий и достижений поставщиков, их стимулирование к внедрению программ, направленных на непрерывное улучшение работы. Он служит задачам пропаганды открытости и прозрачности закупок для ПАО "ММК" и способствует развитию надежных партнерских отношений с поставщиками", - сообщили в управлении.

В условиях противоэпидемиологических ограничений церемония награждения лучших поставщиков ПАО "ММК" 2019 года проходила в формате видеоконференции. Приветствуя участников online-конференции, генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев рассказал, что на сегодняшний день у компании более 1100 поставщиков, взаимоотношения с которыми являются одним из ключевых аспектов успешного развития предприятия. В связи с этим ПАО "ММК" на системной основе ведет работу по оценке эффективности данного сотрудничества. Каждый квартал рассчитывается рейтинг поставщиков по результатам поставок. "Но мы решили не останавливаться на этом и отдельно награждать лучших из лучших. Конкурс "Лучший поставщик" стал традиционным в нашей компании, и, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку в стране и мире, мы решили не нарушать эту традицию и провести данное мероприятие в пятый раз, пусть даже в несколько ином формате", – отметил Шиляев.

В рамках конкурса была создана комиссия из представителей коммерческой службы, которые проанализировали поставку материально-технических ресурсов за 2019 г. среди компаний, имеющих высший рейтинг. При оценке поставщиков учитывались такие критерии как качество поставляемой продукции, еe востребованность и привлекательность, оптимальная цена, нацеленность на потребителя, соблюдение договорных сроков поставок, объемы поставок, а также инновационная и научно-техническая составляющая предоставленного товара и услуг.

Победители конкурса

По решению комиссии были выбраны победители в 13 номинациях, выполнявшие в 2019 году свои обязательства при оптимальной цене, качественно и в срок. Наградой победителям стали почетные дипломы и памятные статуэтки.

В номинации "Угольный концентрат" почетным дипломом было награждено ПАО "Южный Кузбасс" – один из лидеров на рынке угольной продукции России и стратегический партнер ПАО "ММК". Как было отмечено, поставки угольного концентрата марок "ОС" и "КС" осуществляются с высокой степенью взаимодействия в сфере улучшения качества.

Победу в номинации "Агломерационное сырьe" одержало АО "Богословское рудоуправление", за долгие годы сотрудничества зарекомендовавшее себя как надежный партнер, ориентированный на выполнение всех требований ПАО "ММК" к агломерационному сырью.

Лучшим в номинации "Огнеупоры" было признано ООО "Учебно-испытательный центр Теплострой", которое на протяжении многих лет не только поставляет качественную серийную продукцию в ПАО "ММК", но и старается заинтересовать новыми идеями, повышая планку для остальных поставщиков огнеупорных материалов.

Почетный диплом в номинации "Кабельная продукция" получило ООО "Хелукабель Руссия", входящее в тройку крупнейших производителей кабельной продукции в Евросоюзе. Отмечено, что при выполнении договорных обязательств с ПАО "ММК" компания четко соблюдает требования контракта. Большие объемы продукции производства ООО "Хелукабель Руссия" были поставлены практически на все объекты капитального строительства ПАО "ММК".

В номинации "Горюче-смазочные материалы и топливо" первенствовало ООО "ЛЛК-Интернешнл" – один из лидеров поставки различных горюче-смазочных материалов на территории РФ. Под брендом "Лукойл" в ПАО "ММК" поставляются гидравлические, турбинные, редукторные масла, а также масла для прокатных станов, которые соответствуют действующим международным нормам качества.

Почетным дипломом в конкурсе "Лучший поставщик 2019" в номинации "Валки" награждено ЗАО "Магнитогорский завод прокатных валков". Компания входит в Группу ПАО "ММК" и является одним из крупнейших предприятий в России по изготовлению чугунных и стальных прокатных валков. Непрерывно улучшая техническое оснащение собственного производства, компания постоянно расширяет номенклатуру валков, поставляемых в ПАО "ММК" и на другие металлургические предприятия.

Лучшим поставщиком в номинации "Нестандартное и технологическое оборудование" было признано ООО "Объединенная сервисная компания", активно участвующее в реализации стратегических проектов по модернизации технологических процессов комбината, а также в проектах по строительству новых современных объектов производства ПАО "ММК". ООО "ОСК" ежегодно обеспечивает высококачественным оборудованием и запасными частями переделы ПАО "ММК" и предприятия Группы ПАО "ММК".

Почетным дипломом в номинации "Техническое обслуживание и ремонт автотракторной техники" награждено ООО "Автотранспортное управление" – основной исполнитель работ для ПАО "ММК" и обществ Группы в части технического обслуживания и ремонта автотракторной техники.

В номинации "Экспертиза промышленной безопасности" отмечено ООО "ТехноГарант", ставшее одним из основных исполнителей, обеспечивающих потребность ПАО "ММК" в выполнении работ по экспертизе промышленной безопасности. Компания зарекомендовала себя надежным партнером с профессиональным подходом и наличием специалистов высочайшей квалификации, обеспечивающих выполнение работ с надлежащим качеством и точно в срок.

Почетный диплом в номинации "Энергетическое оборудование" получило АО "Благовещенский Арматурный Завод" – производитель трубопроводной арматуры для металлургической и машиностроительной отраслей, входящий в состав АО "Объединенная металлургическая компания". В 2019 АО "Благовещенский Арматурный Завод" и ПАО "ММК" заключили крупный стратегический контракт на поставку трубопроводной арматуры. Выбор в пользу данной компании был обусловлен эффективным ценообразованием и высоким качеством продукции.

Почетным дипломом в номинации "Инвестиционные проекты" была награждена компания SMS GROUP GMBH – стратегический партнер ПАО "ММК". В 2019 году с ней заключено рамочное соглашение о сотрудничестве на взаимовыгодных условиях на ближайшие 10 лет. В текущем году ПАО "ММК" и SMS заключили ряд важных контрактов, среди которых контракт на реконструкцию реверсивного двухклетевого стана 1700 ЛПЦ-5.

Победителем в номинации "Резинотехнические изделия" признано АО "Курская фабрика технических тканей" – один из ведущих производителей конвейерной ленты на территории РФ.

Лучшим поставщиком контрольно-измерительных приборов признано ООО "Хераеус Электро-Найт" – давний партнер ПАО "ММК". Компания отмечена за высокое качество оборудования экспресс-анализа стали и оперативность поставок.

В заключение Павел Шиляев поблагодарил победителей конкурса за сотрудничество и выразил уверенность, что партнерские отношения с лучшими поставщиками останутся такими же плодотворными и прозрачными. Также он выразил надежду, что следующая церемония награждения победителей конкурса "Лучший поставщик" пройдет при непосредственном участии номинантов.

В свою очередь представители компаний – победителей конкурса "Лучший поставщик – 2019" поблагодарили Магнитогорский металлургический комбинат за плодотворное сотрудничество и высокую оценку их работы, отметили высокий профессионализм специалистов ММК и постоянную готовность к диалогу для совершенствования совместной деятельности. По словам поставщиков, для их компаний большая честь сотрудничать с флагманом металлургической отрасли, что дает им стимул для дальнейшего развития, повышения качества продукции и уровня сервиса.

В управлении отметили, что Магнитогорский металлургический комбинат, являясь одной из крупнейших металлургических компаний России, уделяет большое внимание повышению эффективности своей закупочной деятельности. Постоянная и системная работа с поставщиками и совершенствование системы снабжения позволяют комбинату снижать себестоимость металлопродукции и предлагать ее на рынке по привлекательным ценам. За последние годы компания реализовала несколько крупных проектов в сфере снабжения, повысив эффективность и прозрачность закупочного процесса, а также снизив влияние человеческого фактора на процесс принятия решений. Закупочная деятельность ММК не раз получала высокую оценку экспертов. Магнитка неоднократно становилась победителем ежегодного всероссийского конкурса "Лидер конкурентных закупок", а также входила в число победителей всероссийского конкурса "Лучшие закупочные практики".