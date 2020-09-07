"Газпром нефть" выступит генеральным партнером Тюменского нефтегазового форума

ТАСС, 7 сентября. Генеральным партнером одного из главных событий нефтегазовой отрасли – TNF 2020 ­выступит компания "Газпром нефть". На Тюменском нефтегазовом форуме 22-24 сентября компания проведет несколько круглых столов, пленарных сессий и рассмотрит достижения разработчиков на Технологических днях, сообщили в понедельник в пресс-службе Тюменского нефтегазового форума.

"В этом году состав делегации нефтяной компании достаточно обширен: в него войдут представители структурных подразделений: Научно-технического центра "Газпром нефти", "Газпромнефть-Ямала", "Мессояханефтегаза", "Газпромнефть-Хантоса", "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза", "Газпромнефть-Востока" и т.д, всего свыше 80 экспертов и специалистов", - сказано в сообщении.

Там добавили, что представители компании примут участие в ключевых мероприятиях форума: официальном открытии Выставки инноваций ТЭК и в обсуждении будущего отрасли на пленарном совещании "Будущее сегодня: новые возможности индустрии" вместе с представителями Минприроды России, Минпромторга России, Минэнерго России и правительства Тюменской области. "Эксперты обсудят новые стандарты индустрии, топливо будущего и попытаются ответить на вопрос: вытеснят ли альтернативные источники энергии традиционные?", - сообщили в пресс-службе.

Также эксперты примут участие в пленарной сессии "Цифровая трансформация ТЭК: раскрывая потенциал будущего". "Что необходимо для того, чтобы искусственный интеллект, технологии дополненной AR и VR реальности эффективно меняли производственные процессы? Можно ли сделать переход на облачные технологии и Big Data безболезненным для компании? Эти и другие вопросы обсудят участники сессии, которую будет модерировать Андрей Белевцев, директор по цифровой трансформации "Газпром нефти", - сказано в сообщении.

Кроме того, на форуме "Газпром нефть" проведет ряд круглых столов. На одной из площадок эксперты обсудят использование мобильных установок и модульных решений при обустройстве удаленных месторождений. Отдельная панельная сессия будет посвящена теме защиты сотрудников и промышленной безопасности в условиях пандемии. Руководители компании представят результаты специально разработанной программы "Газпром нефти" по борьбе с распространением COVID-19 – "Антивирус".

"В рамках TNF 2020 состоится Технологический день "Газпром нефти", на котором специалисты обсудят программу трансформации операционной модели "Актив будущего", внедренной в компании с целью оптимизации бизнес-процессов. Наиболее перспективные достижения представители компании отобрали заранее для презентации на Технологических днях форума", - сообщили в пресс-службе.

О форуме

Тюменский нефтегазовый форум - ведущая профильная площадка страны, ежегодно собирающая более трех тысяч экспертов нефтегазовой и машиностроительной отраслей, представителей федеральных министерств и ведомств, руководителей компаний-лидеров рынка. XI Тюменский нефтегазовый форум TNF состоится с 22 по 24 сентября при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства энергетики РФ и правительства Тюменской области. Он соберет более 40 тыс. участников на 35 различных онлайн- и офлайн-площадках. В программе форума - пленарные сессии, панельные дискуссии, а также выставка инновационных технологий и разработок.

В ходе форума пройдут "Технологические дни" - площадка, на которой инновационные компании предлагают оценить экспертам свои технологии и разработки. По итогам жюри выбирает лучшие и рекомендует их для использования в нефтегазовом секторе.

О компании

"Газпром нефть" – вертикально-интегрированная компания, сновными видами деятельности которой являются разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и реализация нефтепродуктов. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Продукция "Газпром нефти" экспортируется более чем в 50 стран мира. Сеть АЗС компании насчитывает более 1,8 тысяч станций в России, странах СНГ и Европы. Компания входит в число лидеров отрасли по эффективности. По итогам 2019 года выручка компании составила 2 трлн 485 млрд руб., скорректированная EBITDA – 795,1 млрд руб., чистая прибыль – 400,2 млрд руб. Крупнейший акционер "Газпром нефти" - ПАО "Газпром" (95,68%).