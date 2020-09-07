Компания "Салым Петролеум" подключила российское облако для удаленной работы

Москва, 7 сентября. Нефтедобывающая компания "Салым Петролеум" и облачный провайдер #CloudMTS (Группа МТС) организовали для сотрудников компании защищенный удаленный доступ к системе управления ресурсами предприятия с помощью технологии VDI. Облачные технологии также обеспечили безопасный удаленный обмен корпоративными данными между сотрудниками "Салым Петролеум", компаниями-акционерами и подрядными организациями. В проекте используется аттестованный сегмент облака, который обеспечивает высокую безопасность и соответствует 152-ФЗ "О персональных данных".

По словам генерального директора "Салым Петролеум" Майкла Коллинса, в основе стратегии развития компании и интенсификации производственных процессов лежит, в том числе, и развитие цифровых технологий. "Воспользовавшись решением российского провайдера, мы повысили гибкость бизнеса, скорость решения задач и обмена данными, соблюдая строгие требования информационной безопасности", — комментирует Майкл Коллинс.

"Интенсивному развитию "Салым Петролеум" способствует использование передового опыта нефтедобывающей отрасли и высокий уровень цифровизации", — считает директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов. — Компания первой в России оборудовала весь фонд скважин системами удаленного мониторинга и управления. Использование облачных технологий для организации удаленной работы, — это очередной шаг на пути к новому уровню эффективности "Салым Петролеум", — добавляет он.

Провайдер обеспечил сетевую связанность размещенных в российском облаке бизнес-приложений с глобальной облачной экосистемой SAP S/4HANA. Благодаря этому ключевые бизнес-пользователи, ИТ-разработчики и консультанты "Салым Петролеум" могли удаленно работать с системой на этапе ее внедрения. В настоящее время через виртуальные рабочие места организовано подключение к системе специалистов службы ИТ-поддержки. Кроме того, нефтедобывающая компания использует услуги облачного ИТ-аутсорсинга.

"Салым Петролеум" является совместным предприятием "Шелл Салым Девелопмент Б.В." и ПАО "Газпром нефть". Согласно данным аналитиков, промышленность входит в число отраслей, которые наиболее активно потребляют облака. По прогнозам "ТМТ Консалтинг", объем этого рынка вырастет на 27% по итогам 2020 года.