В Москве пройдут бесплатные встречи с известными деятелями культуры

Москва, 7 сентября. С 10 сентября 2020 года в Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова начинается традиционная осенняя серия творческих встреч и практических лабораторий с видными деятелями в области кино-, театрального, музыкального, изобразительного искусства и народного творчества, а также занятия в творческой лаборатории по театральному искусству. Все мероприятия будут проходить в рамках проекта "Творческие проекты Академии Н.С. Михалкова", реализуемого при поддержке Министерства культуры России.

В рамках проекта запланировано проведение 32 творческих встреч с деятелями театрального, музыкального, изобразительного искусства, кино, хореографии, народного художественного творчества, мастерства речи, а также 22 практических занятия по методике производства театрально-зрелищных мероприятий. В проекте предполагается участие поистине звездного состава мастеров искусств, педагогов и лекторов: Никита Михалков, Александр Адабашьян, Александр Балуев, Дмитрий Бертман, Владимир Грамматиков, Авангард Леонтьев, Борис Любимов, Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Сергей Урсуляк, Борис Хлебников, Владимир Хотиненко, Антон Шагин, Клим Шипенко, Мария Шукшина, Филипп Янковский и другие.

Практическая лаборатория по театральному искусству в этом году будет проходить с октября по ноябрь под руководством молодого режиссера Никиты Кобелева. Занятия лаборатории будут посвящены психологическому театру – разбору сцен из пьесы Максима Горького "Дачники" и воплощению ее фрагмента. Итогом проведения лаборатории станет открытый показ сценического переложения пьесы. Принять участие в лаборатории смогут слушатели и выпускники актерской мастерской Академии, а также актеры из базы творческих специалистов Академии.

Вход на мероприятия для выпускников и студентов театральных вузов, представителей творческих профессий будет осуществляться по предварительной регистрации. Запись участников на творческие встречи и лаборатории доступна онлайн на официальном сайте Академии Н.С. Михалкова в разделе "Творческие встречи и лаборатории", а также в социальных сетях учреждения.

Мероприятия пройдут в помещениях Академии Н.С. Михалкова по адресу: г. Москва, ул. Часовая, д. 5Б (станция метро "Аэропорт").

Возрастная категория 12+.

Справка

Проект Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова "Творческие встречи и лаборатории" является масштабным социально-образовательным проектом, который проводится при поддержке Министерства культуры РФ четвертый год подряд. Целью проекта является содействие профессиональному росту нового поколения актеров, режиссеров, продюсеров и иных представителей творческих профессий; налаживание творческих связей между молодыми артистами разных стран; обмен опытом между участниками творческих встреч; предоставление возможности молодым профессионалам получить бесценный опыт работы с ведущими специалистами отрасли, изучить этапы создания собственного культурного продукта; создание атмосферы, объединяющей высококлассных наставников и учеников из разных областей культуры и искусства; освоение целевой аудиторией новых компетенций в сфере искусства, приобретение способностей к решению профессиональных задач повышенной сложности; мотивированных к достижению выдающихся творческих результатов.