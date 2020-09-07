Сезон "Больших гастролей" открывает первый профессиональный театр России

Москва, 7 сентября. "Большие гастроли" после пяти месяцев онлайн-работы восстанавливают гастрольную деятельность ведущих и региональных театров по всем направлениям. 7 сентября стартует первый из выездов федеральных театров в рамках "Больших гастролей" — Государственный академический театр драмы имени Федора Волкова (Ярославль) выступит в Смоленске.

Один из старейших театров России — Государственный академический театр драмы имени Федора Волкова — представит на сцене Смоленского государственного драматического театра им. А.С. Грибоедова моноспектакль "Пилорама+" (12+). Также с 22 по 27 сентября запланированы "Большие гастроли" Александринского театра в Республику Коми. 26 и 27 сентября Государственный академический Малый театр выступит на сцене Тульского театра драмы, а 28 и 29 ноября — на сцене Русского театра имени Евг. Вахтангова во Владикавказе. Всего до конца 2020 года по федеральному направлению намечены "Большие гастроли" 13-ти театров в 14 городов, относящихся к 13-ти регионам, планируется 50 показов спектаклей.

"Наконец-то сезон "Больших гастролей" открывается в режиме офлайн! Первый русский театр имени Федора Григорьевича Волкова открывает сезон "Больших гастролей"… Для нас это огромная честь. Хочу пожелать "Большим гастролям" успеха, замечательных встреч, которые будут связаны с открытием невероятных, потрясающих идей, вещей, представлений о жизни с удивительными актерами и оставят неизгладимый след в памяти публики", - прокомментировал заслуженный артист РФ, художественный руководитель Ярославского театра драмы им. Ф.Волкова Сергей Пускепалис.

Межрегиональное направление восстанавливается с "Больших гастролей" нового театра-участника. 5 сентября Чеченский драматический театр им. Х.Нурадилова отправится в Ялту (Ялтинский театр им. А.П. Чехова). Среди запланированных выездов на дальние расстояния в сентябре — гастроли Хабаровского театра драмы в Санкт-Петербурге, который с 17 по 20 сентября покажет шесть лучших спектаклей: "Собачье сердце" (12+), "По щучьему веленью" (12+), "Василиса Прекрасная" (12+), "Мой бедный Марат" (12+), "Леди на день" (12+).

Всего до конца 2020 года в рамках межрегионального направления намечена реализация "Больших гастролей" 72-х театров, спектакли которых увидят зрители из 80-ти городов и населенных пунктов в 54-х регионах страны. Общее количество постановок может достигнуть 357 показов.

Большое количество участников межрегионального направления отправятся в свои "Большие гастроли" впервые. После переноса гастролей из-за пандемии планируют выезды Чеченский драматический театр им. Х. Нурадилова, Драматический театр города Братска, Хакасский театр драмы и этнической музыки "Читиген", Первоуральский театр драмы "Вариант", Димитровградский драматический театр им. А.Н. Островского, Русский театр драмы и комедии Карачаево-Черкесской Республики, Театр "Камерная сцена" (г. Лобня), Озерский театр драмы и комедии "Наш дом", Химкинский драматический театр "Наш Дом", Пермский театр "У Моста", Драматический театр города Вольска, Бугурусланский городской драматический театр им. Н.В. Гоголя.

"Большие гастроли для детей и молодежи" также восстанавливают деятельность с турне на дальнее расстояние. С 16 по 20 сентября Санкт-Петербургский "Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева" отправится в Хабаровск и во Владивосток, где проведет семь показов лучших спектаклей: "Зимняя сказка" (12+), "Сказка о потерянном времени" (12+), "Человек в футляре" (12+), "Бедная Лиза" (12+), "Плыл кораблик белопарусный" (12+), "Страдания юного Вертера" (12+).

До конца 2020 года ожидаются "Большие гастроли" 80-ти детско-юношеских театров в 65-ти городах и населенных пунктах, относящихся к 56-ти регионам РФ. Запланировано 706 показов спектаклей. Среди заявленных участников впервые отправятся в свои "Большие гастроли" Казанский татарский театр юного зрителя им. Г. Кариева, Нижегородский государственный академический театр кукол, Набережночелнинский театр кукол, Волгоградский молодежный театр.

"Восстановление "Больших гастролей" российских театров важно для нормализации культурного климата в стране. За долгие месяцы карантина зрители истосковались по реальности мира искусства и "живым" встречам в театрах — отмечает Елена Булукова, руководитель проекта. — Несмотря на непредсказуемые условия пандемии, в которых начинается осенний сезон, организаторы прикладывают все усилия для проведения запланированных "Больших гастролей" в полном объеме и в рамках соблюдения всех предписаний Роспотребнадзора. Главная задача — беречь жизни и здоровье зрителей, артистов и дирекции театра, для этого мы делаем все возможное, чтобы гастроли проходили в полной безопасности"

Справка

Программа "Большие гастроли" создана в 2014 году Министерством культуры России по инициативе президента Владимира Путина. Сегодня это самый масштабный гастрольный проект России. В 2019 году в программе приняли участие 267 театров, было показано более 2000 спектаклей. Проект традиционно охватывает все 85 регионов страны, также в программе участвуют русскоязычные театры стран ближнего зарубежья.

В 2020 году окончательное решение о проведении "Больших гастролей" и количественные данные проекта могут быть внезапно скорректированы по причине неблагоприятной эпидемиологической ситуации по данным мониторинга федерального штаба РФ по коронавирусу. На основании распоряжений органов власти самоуправления принимающего региона гастроли могут быть приостановлены на любом этапе реализации: перевозка декораций, трансфер артистов, показ спектаклей на площадке и т.д.

"Большие гастроли" прилагают все усилия для проведения проекта в полном обьеме в рамках соблюдения предписаний Роспотребнадзора. Все запланированные проекты могут реализоваться в запланированные сроки только при достижении абсолютной безопасности для здоровья и жизни зрителей, артистов и дирекции театров.

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