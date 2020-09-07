Фонд Шодиева стал партнером конкурса "СМИротворец"

Москва, 7 сентября. Всероссийский конкурс "СМИротворец" на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений (16+) проходит в двенадцатый раз. Партнерами конкурса за это время становились крупнейшие СМИ, общественные организации и ассоциации. В 2020 году к ним присоединился Международный фонд Шодиева, основанный предпринимателем и меценатом, японоведом Фаттахом Шодиевым. Фонд известен прежде всего проектами, направленными на популяризацию японской культуры в России и российской – в Японии, а также тесным сотрудничеством с МГИМО. Еще одно направление деятельности фонда – помощь детям (попечительство над школами и медицинскими учреждениями).

Выбор специальной номинации "СМИротворца" для партнерской поддержки не случаен, подчеркивает основатель фонда Фаттах Шодиев.

"Информация, полученная в детстве и юношестве, остается с человеком на протяжении всей жизни. Именно поэтому важно с раннего возраста заложить правильные ценности: терпимость, уважение к близким, бережное отношение ко всем этносам и национальностям. Работа в детских и молодежных изданиях требует особого такта, внимания, искренности и заинтересованности, потому что дети очень чувствительны к полученной информации, они не терпят фальши. Это большая и кропотливая работа. Нам очень приятно поддержать такой уникальный проект, как конкурс "СМИротворец", и особенно – специальную номинацию "Детские и молодежные СМИ". Желаю участникам конкурса победы, а читателям и зрителям – интересных материалов!", - сказал Шодиев.

Имена лауреатов конкурса "СМИротворец"-2020 будут оглашены в конце ноября на торжественной церемонии награждения победителей в Москве. Впереди два окружных этапа и заключительный федеральный. А сейчас продолжается прием и отбор конкурсных работ. Подробнее о конкурсе – на странице https://concours.nazaccent.ru/2020/.