"Русские сезоны" представят концерты из Казани и Москвы

Москва, 7 сентября. Международный культурный проект "Русские сезоны" покажет на сайте новые выступления российских артистов в рамках акции Stay home with Russian Seasons.

Во вторник, 8 сентября, зрители увидят выступление Юниор-оркестра Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова (6+). Коллектив объединяет молодых музыкантов – учащихся старших классов cредней специальной музыкальной школы при Казанской консерватории и студентов первых курсов, является обладателем Гран-при международного конкурса в Париже.

Концерт состоялся 9 апреля 2019 года в столице Татарстана в рамках проекта Salve musica – традиционного фестиваля ССМШ. Латинское название "Здравствуй, музыка!", выгравированное на каменной плите XIX века при входе школу, более ста лет ежедневно видят ее ученики. Этот концерт исполнили также в Вятской филармонии на фестивале "Вятская весна" в Кирове.

В программе – "Вальс-фантазия" М. Глинки, Концерт для фортепиано с оркестром Э. Грига, Концерт для скрипки с оркестром Ф. Мендельсона. Солистки – учащаяся ССМШ Яна Булатова (фортепиано) и выпускница школы Александра Вайссбеккер (скрипка). Дирижер – заслуженный деятель искусств России Сергей Ферулев.

Идея проведения фестиваля Salve musica, представляющего многообразие творческой жизни школы, оформилась в 2015 году благодаря юбилейному концерту к 55-летию ССМШ. Тогда на одной сцене с юными артистами выступили музыканты мирового уровня – пианист Михаил Плетнев и кларнетист Артур Назиуллин, которые в свое время начали свой путь в стенах школы. В апреле 2020 года эту программу исполнили в Вятской филармонии на фестивале "Вятская весна" в Кирове.

В четверг, 10 сентября, "Русские сезоны" продемонстрируют показательное представление участников XIII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" (0+). Яркий концерт сильнейших военных оркестров России прошел в Москве накануне – 6 сентября 2020 года – и был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Выступление состоялось на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил РФ, построенного в 2020 году в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ в Одинцовском районе Московской области.

Музыку Победы исполнили лучшие военные музыканты страны. Среди участников – Центральный пограничный ансамбль ФСБ РФ, Показательный оркестр МЧС России, Центральный концертный образцовый оркестр Военно-Морского Флота РФ им. Н. А. Римского-Корсакова, Военный оркестр (Московского гарнизона) и рота почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Сводный оркестр Воздушно-десантных войск выступил вместе с ансамблем песни и пляски ВДВ и ротой почетного караула курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии Маргелова. Выступили также Центральный военный оркестр Минобороны России и любимцы публики – оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта Халилова с ансамблем барабанщиц Пансиона воспитанниц МО РФ.

В ходе концерта свое мастерство представила Кремлевская школа верховой езды, музыкальное сопровождение обеспечил Московский казачий хор.

"В музыкальном искусстве мы во многом опираемся на великие достижения прошлого. Но сегодня их можно преподносить, используя новые способы коммуникации. Продвижение культурного наследия очень важно – классическая музыка должна быть доступна всем, кто к ней тянется. В этом смысле сотрудничество Казанской консерватории с "Русскими сезонами" сложно переоценить. Этот масштабный проект не только дает новые возможности для межнационального диалога, но и открывает дорогу к международной арене молодым дарованиям" – отметил ректор Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова, народный артист РФ Рубин Кабирович Абдуллин.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

Справочная информация

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2020 года, во Франции, Бельгии и Люксембурге запланированы выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали.

В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах. В 2019 году в 90 городах Германии состоялось 437 мероприятий "Русских сезонов".

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

www.facebook.com/russianseasonsinfrance2020 − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK