Розничный кредитный портфель МТС Банка превысил 100 млрд рублей

Москва, 8 сентября. ПАО "МТС-Банк" наращивает объемы розничного кредитования, на 1 августа 2020 розничный кредитный портфель банка составил 103,7 млрд рублей. За последний год сегмент розничного кредитования МТС Банка рос высокими темпами, значительно превышающими рыночные. Прирост розничного кредитного портфеля составил 39% (74,7 млрд рублей на 01.08.2019)

Положительная динамика роста розничного кредитования стала возможна за счет преимуществ, полученных при эффективном сотрудничестве банка с акционером – ПАО "МТС", привлекательных условий по кредитным продуктам и расширения новых каналов продаж.

Во втором квартале 2020 года МТС Банк запустил рефинансирование ипотечных кредитов с выгодными условиями, что дало ежемесячный прирост объема продаж по программам рефинансирования кредитов в четыре раза. В июне ежемесячные выдачи потребительских кредитов банка отыграли "кризисное" падение и составили 97% от докризисного уровня. Кроме того, по данным Frank RG МТС Банк с апреля 2020 входит в тройку лидеров по выдачам POS-кредитов среди 15 ведущих POS-игроков. Треть кредитов наличными банк выдает в цифровых каналах.

"МТС Банк продолжит стратегию развития розничного кредитования по всем направлениям. В числе наших приоритетов – расширение дистанционных сервисов и каналов обслуживания с высокой составляющей digital-технологий, а также совершенствование программ кредитования с учетом потребностей различных категорий клиентов. Одним из показателей правильной стратегии, а также доверия со стороны клиентов к банку стало то, что банк сохраняет темпы увеличения кредитного портфеля, – прокомментировал первый заместитель председателя правления, руководитель розничного бизнеса МТС Банка Эдуард Иссопов.