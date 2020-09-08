"Газпром трансгаз Екатеринбург" готов к работе в осенне-зимний период

ТАСС, 8 сентября. В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) завершилась проверка готовности объектов к работе в осенне-зимний период.Об этом сообщили во вторник в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ.

"Помимо специалистов департамента ПАО "Газпром" в проверке участвовали представители ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" и Уральского управления ООО "Газпром газнадзор". Возглавил комиссию начальник управления департамента ПАО "Газпром" Анатолий Шаповало", - сказано в сообщении.

В службе добавили, что сначала оценивались состояние и работа объектов Бузулукского и Домбаровского линейных производственных управлений магистральных газопроводов (ЛПУМГ), расположенных в Оренбургской области. Наиболее важным пунктом программы стало посещение компрессорных станций Бузулукского ЛПУМГ, через которые осуществляется транспорт голубого топлива по магистральному газопроводу "Оренбург – Самара".

Затем комиссия переехала в Челябинскую область, где осматривала производственные объекты Красногорского ЛПУМГ. А 3 сентября проверялись уже объекты Малоистокского ЛПУМГ (Свердловская область). В частности, члены комиссии побывали на газораспределительной станции (ГРС) №4 города Екатеринбурга. Данная ГРС примечательна тем, что на ней функционирует уникальный комплекс по малотоннажному производству сжиженного природного газа, с работой которой представители "Газпром трансгаз Екатеринбург" познакомили проверяющих.

Кроме того, в рамках мероприятия было организовано три противоаварийных тренировки на объектах предприятия, которые посетила комиссия.

"Завершилась проверка 4 сентября итоговым совещанием, на котором был подписан акт готовности объектов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годы. Как отметил председатель комиссии Анатолий Шаповало, в целом готовность Общества получила положительную оценку", - сказано в сообщении.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100% дочернее общество ПАО "Газпром". Обслуживает объекты газотранспортной системы, осуществляет транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. Протяженность линейной части газопроводов составляет 8554 км и мощностями для транспортировки природного газа более 980 МВт. Распределение газа потребителям осуществляется через 281 газораспределительную станцию. Коллектив предприятия насчитывает около 9 тыс. человек.

По словам генерального директора Алексея Крюкова, ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" является одним из крупнейших газотранспортных обществ ПАО "Газпром". По распределению природного газа потребителям уральское предприятие уступает лишь ООО "Газпром трансгаз Москва", в регионе ответственности ГТЕ проживает почти 10% населения РФ и работают крупнейшие металлургические и энергетические предприятия страны.