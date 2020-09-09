Конференция по внедрению цифровых технологий в бизнес Tech Week 2020 пройдет в Москве

Москва, 9 сентября. C 16 по 19 ноября в Москве пройдет ежегодная конференция по внедрению цифровых технологий в бизнес — Tech Week 2020.

Tech Week 2020 — это четырехдневная прикладная конференция и выставка об инновационных технологиях для бизнеса. В ней примут участие более 350 спикеров. Традиционно в течение двух дней будет функционировать выставка, на которой свыше 150 компаний представят свои технологии для решения задач бизнеса.

В отличие от других мероприятий, Tech Week — это огромный образовательный хаб, на котором люди общаются, вдохновляются идеями и могут найти готовые решения для своих задач.

"Многие люди заинтересованы создавать новые проекты и стремятся к инновационному мышлению. Мы все непоседы, и я рад, что на таких конференциях, как Tech Week, у нас есть возможность всем увидеться, обменяться мнением и знанием. Посмотреть, как мы все вместе, в команде, можем развивать проекты в нашей стране" - рассказал основатель и генеральный директор ИКРА Василий Лебедев.

Промо-ролик мероприятия доступен по ссылке.

Преимущества конференции — это знания, которые вы не найдете в интернете, опыт практикующих экспертов из крупных передовых компаний и связи, на установление которых ушли бы годы.

Текущее мероприятие пройдет на базе Технопарка Сколково.

В рамках события:

— Pre-party вечер в кругу спикеров и VIP участников. 5 топ-менеджеров и основателей крупных компаний расскажут о своих самых больших провалах в бизнесе.

— 2-дневная мультиформатная конференция c 18 тематическими секциями.

— Выставка. Более 150 технологических компаний предоставят решения для бизнеса на одной площадке.

— День обучения. В процессе вы составить дорожную карту внедрения технологий в вашей компании и получите сертификат о повышении квалификации.

— Менторская гостиная. Это индивидуальная 30-ти минутная сессия с разбором вашего кейса от экспертов в сфере инновационных технологий, чье время стоит дорого.

— Инвестиционный питч. Вы сможете получить экспертную оценку вашего проекта от крупнейших инвесторов страны.

— Онлайн-платформа с видеозаписями докладов и презентациями.

18 больших секций о новых технологиях на одной площадке:

— Цифровая трансформация бизнеса;

— Виртуальная и дополненная реальность;

— Финтех;

— Искусственный интеллект и большие данные;

— Блокчейн-технологии;

— HR-tech;

— Digital-маркетинг;

— Digital Sales;

—Методологии управления: Agile и Scrum;

— Product & Design Management;

— Бизнес-аналитика;

— Образовательные технологии / ED-tech;

— Шеринг-экономика;

— Технологии в Retail;

— Технологии, трансформирующие компании;

— Software developer

Изучить программу конференции: https://clck.ru/MMfVv.

Среди спикеров:

— Борис Ким — председатель совета директоров и со-основатель Группы QIWI

— Максим Спиридонов — Основатель образовательного холдинга "Нетология-групп"

— Оскар Хартманн — сооснователь проектов KupiVIP.ru, Carprice, CarFix, Aktivo

— Илья Кретов — генеральный директор eBay в России

— Дмитрий Кибкало – сооснователь ФК "Метеор" и "Мосигра"

— Мухит Сейдахметов– операционный директор Delivery club

— Андрей Ревяшко — IT-директор Wildberries

— Герман Гаврилов – основательно и генеральный директор Roistat

— Илья Кретов — генеральный директор eBay HiPo

— Максим Тадевосян – управляющий директор Rambler&Co

Организатором мероприятия выступает компания "Технократ". За ее плечами успешные конференции:

— Russian Blockchain Week;

— Russian Tech Week ;

— Цифровые технологии в Retail .

Генеральный партнер конференции — Сколково.

Государственный партнер конференции — департамент информационных технологий города Москвы.

Почему стоит посетить Tech Week?

— Получить преимущество над конкурентами. Изменить свое сознание, найти новые связи и готовые решения для своего бизнеса.

— Топовые спикеры. Послушать более 250 докладов от лучших специалистов в своей области.

— Практические мастер-классы. Познакомиться с практической стороной внедрения технологий, работая в команде.

— Выставка технологических решений для бизнеса.

— Презентация своего проекта. Арендовать стенд и рассказать о своей компании. Получить быструю обратную связь о своем продукте.

— Нетворкинг. Обменяться идеями с коллегами и спикерами в неформальной обстановке на pre-party вечере.

Возрастная категория 18+.