Конференция по внедрению цифровых технологий в бизнес Tech Week 2020 пройдет в Москве

Москва, 9 сентября. C 16 по 19 ноября в Москве пройдет ежегодная конференция по внедрению цифровых технологий в бизнес — Tech Week 2020.
Tech Week 2020 — это четырехдневная прикладная конференция и выставка об инновационных технологиях для бизнеса. В ней примут участие более 350 спикеров. Традиционно в течение двух дней будет функционировать выставка, на которой свыше 150 компаний представят свои технологии для решения задач бизнеса.
В отличие от других мероприятий, Tech Week — это огромный образовательный хаб, на котором люди общаются, вдохновляются идеями и могут найти готовые решения для своих задач.
"Многие люди заинтересованы создавать новые проекты и стремятся к инновационному мышлению. Мы все непоседы, и я рад, что на таких конференциях, как Tech Week, у нас есть возможность всем увидеться, обменяться мнением и знанием. Посмотреть, как мы все вместе, в команде, можем развивать проекты в нашей стране" - рассказал основатель и генеральный директор ИКРА Василий Лебедев.
Промо-ролик мероприятия доступен по ссылке.
Преимущества конференции — это знания, которые вы не найдете в интернете, опыт практикующих экспертов из крупных передовых компаний и связи, на установление которых ушли бы годы.
Текущее мероприятие пройдет на базе Технопарка Сколково.
В рамках события:
— Pre-party вечер в кругу спикеров и VIP участников. 5 топ-менеджеров и основателей крупных компаний расскажут о своих самых больших провалах в бизнесе.
— 2-дневная мультиформатная конференция c 18 тематическими секциями.
— Выставка. Более 150 технологических компаний предоставят решения для бизнеса на одной площадке.
— День обучения. В процессе вы составить дорожную карту внедрения технологий в вашей компании и получите сертификат о повышении квалификации.
— Менторская гостиная. Это индивидуальная 30-ти минутная сессия с разбором вашего кейса от экспертов в сфере инновационных технологий, чье время стоит дорого.
— Инвестиционный питч. Вы сможете получить экспертную оценку вашего проекта от крупнейших инвесторов страны.
— Онлайн-платформа с видеозаписями докладов и презентациями.
18 больших секций о новых технологиях на одной площадке:
— Цифровая трансформация бизнеса;
— Виртуальная и дополненная реальность;
— Финтех;
— Искусственный интеллект и большие данные;
— Блокчейн-технологии;
— HR-tech;
— Digital-маркетинг;
— Digital Sales;
—Методологии управления: Agile и Scrum;
— Product & Design Management;
— Бизнес-аналитика;
— Образовательные технологии / ED-tech;
— Шеринг-экономика;
— Технологии в Retail;
— Технологии, трансформирующие компании;
— Software developer
Изучить программу конференции: https://clck.ru/MMfVv.
Среди спикеров:
— Борис Ким — председатель совета директоров и со-основатель Группы QIWI
— Максим Спиридонов — Основатель образовательного холдинга "Нетология-групп"
— Оскар Хартманн — сооснователь проектов KupiVIP.ru, Carprice, CarFix, Aktivo
— Илья Кретов — генеральный директор eBay в России
— Дмитрий Кибкало – сооснователь ФК "Метеор" и "Мосигра"
— Мухит Сейдахметов– операционный директор Delivery club
— Андрей Ревяшко — IT-директор Wildberries
— Герман Гаврилов – основательно и генеральный директор Roistat
— Илья Кретов — генеральный директор eBay HiPo
— Максим Тадевосян – управляющий директор Rambler&Co
Организатором мероприятия выступает компания "Технократ". За ее плечами успешные конференции:
— Russian Blockchain Week;
— Russian Tech Week ;
— Цифровые технологии в Retail .
Генеральный партнер конференции — Сколково.
Государственный партнер конференции — департамент информационных технологий города Москвы.
Почему стоит посетить Tech Week?
— Получить преимущество над конкурентами. Изменить свое сознание, найти новые связи и готовые решения для своего бизнеса.
— Топовые спикеры. Послушать более 250 докладов от лучших специалистов в своей области.
— Практические мастер-классы. Познакомиться с практической стороной внедрения технологий, работая в команде.
— Выставка технологических решений для бизнеса.
— Презентация своего проекта. Арендовать стенд и рассказать о своей компании. Получить быструю обратную связь о своем продукте.
— Нетворкинг. Обменяться идеями с коллегами и спикерами в неформальной обстановке на pre-party вечере.
Возрастная категория 18+.