Фонд Потанина представил рейтинг вузов-участников Стипендиальной программы 2019/2020

Москва, 8 сентября. Стал известен рейтинг вузов-участников Стипендиальной программы 2019/2020 Фонда Потанина. В 2020 году рейтинг возглавил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Второе и третье места заняли Европейский университет в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербургский государственный университет – лидер рейтинга прошлого года. В нарастающем рейтинге, который основан на результатах вузов за последние три года, в тройку лидеров вошли Санкт-Петербургский государственный университет, Национальный исследовательский Томский государственный университет и Национальный исследовательский Томский политехнический университет.

В 2020 году рейтинг пополнили еще два университета, ранее не принимавшие участие в программе Фонда – Московский государственный лингвистический университет и Астраханский государственный университет.

"В этом году ввиду сложившейся обстановки Фонд стремился адекватно отобразить изменения, происходящие в вузовской среде. Мы модифицировали методологию построения рейтинга вузов, что, тем не менее, никак не отразилось на его актуальности и применимости. Работая над составлением рейтинга, мы отметили тенденцию, которая заключается в способности вузов быть гибкими и находить альтернативные способы достижения целей. Очевидно, что образовательные учреждения в целом готовы отвечать на вызовы современности, предлагать инновационные пути развития и обращаться к новым форматам преподавания. Наблюдая изменившиеся запросы со стороны университетского сообщества, мы в свою очередь будем стремиться создавать наиболее актуальные площадки для диалога и обмена передовым опытом, необходимым для внедрения новых практик", - отметила генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева.

В методологию рейтинга-2020 внесены значительные корректировки по сравнению с рейтингом-2019. В связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) вместо Школы Фонда были учтены результаты конкурса "Практики личной филантропии и альтруизма". Этот конкурс, как и Школа Фонда, отражает социальную активность представителей университета, направленную на положительные изменения в обществе и усиление роли университетов как катализаторов развития местных сообществ. Таким образом, показатели, относящиеся к Школе Фонда, в методологии рейтинга 2020 года заменены на показатели, характеризующие конкурс "Практики личной филантропии и альтруизма".

Помимо этого, при составлении рейтинга использовались такие данные, как активность участия студентов университета в стипендиальном конкурсе; доля участвующих в стипендиальном конкурсе студентов университета, которые стали победителями конкурса; средний балл университета по заочному туру стипендиального конкурса; средний балл университета по очному туру стипендиального конкурса; средний балл преподавателей университета, участвовавших в грантовом конкурсе; количество преподавателей университета, победивших в грантовом конкурсе; отношение отклоненных за плагиат заявок на участие в стипендиальном конкурсе к числу студентов-участников конкурса и отношение отклоненных за плагиат заявок на участие в грантовом конкурсе к числу преподавателей-участников конкурса.

Все показатели учитываются в итоговой оценке с одинаковым весом, кроме показателей, относящихся к конкурсу "Практики личной филантропии и альтруизма", которые учитываются с коэффициентом 0,25. Как и в 2019 г., в 2020 г. используются штрафные оценки за плагиат в студенческом и преподавательском конкурсах. Показатели штрафных оценок рассчитываются как отношение отклоненных по причине плагиата заявок к числу студентов/преподавателей, участвовавших в конкурсе. Оценки за плагиат вычисляются по тому же принципу, что и по другим показателям – у вуза с максимальным значением показателя оценка 1, у вуза с минимальным значением – 0, но при этом они учитываются как штрафные (со знаком "минус") при вычислении общей оценки вуза. Исходные показатели для вузов, участвующих в программе впервые, были приняты равными средним значениям по всем вузам-участникам программы текущего года.

Рейтинг высших учебных заведений по версии Фонда Потанина – это рейтинг вузов, участвующих в Стипендиальной программе Владимира Потанина. Он публикуется ежегодно с 2004 года и является одной из наиболее авторитетных независимых оценок качества обучения в российских вузах. С 2013/2014 года он базируется на информации, относящейся к магистратуре, так как с 2013 года Стипендиальная программа Владимира Потанина рассчитана исключительно на магистрантов и их преподавателей.

С результатами рейтинга можно ознакомиться по ссылке.