Темой новой сессии Иннопром онлайн станет цифровая транспортная инфраструктура

Москва, 8 сентября. Темой онлайн-сессии на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ 9 сентября станет "Цифровая транспортная инфраструктура". Генеральный партнер проекта Иннопром онлайн – правительство Свердловской области.

Спикеры мероприятия:

Сергей Назаренко, главный конструктор инновационных автомобилей Научно-технического центра Камаз

Борис Паньков, генеральный директор OMNICOMM

Сергей Казачков, партнер, руководитель практики по работе с транспортными предприятиями КПМГ в России и СНГ

Максим Борноволоков, генеральный директор компании МСТ

Денис Рудаков, IT-директор DPD

Иван Подколзин, старший консультант по индустриальным решениям – руководитель бренда SIMULIA в России и СНГ Dassault Systèmes

Андрей Ионин, главный аналитик Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ)

"Во всем мире беспилотные технологии стремительно развиваются, ключевыми целями всех участников рынка становятся практическая реализация и масштабирование для широкого круга пользователей, в первую очередь, для коммерческих целей. КПМГ ежегодно составляет рейтинг стран по готовности к внедрению автономного транспорта, и Россия входит в тридцатку лидеров, хотя и занимает лишь 26 место. По нашим данным, участники рынка ожидают внедрения технологии в передовых странах на горизонте 2025-2030 года. В России это скорее всего произойдет к концу этого периода и потребует триллионов инвестиций в инфраструктуру и обновление парка", - отметил Казачков.

Модератором выступит Антон Атрашкин, директор деловой программы ИННОПРОМ.

Предметом обсуждения станут существующие технологии транспортной инфраструктуры, современные возможности и недостатки аппаратных и цифровых продуктов, взаимодействие государственных институтов, бизнеса и развития, международный и российский опыт в этой области и методы выстраивания эффективной модели совместной работы.

Просмотр онлайн трансляций свободен для всех желающих на сайте события.

Официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК “Формика” объявил о запуске проекта Иннопром онлайн в середине апреля. За месяц с небольшим гостями онлайн сессий выступили Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов; Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович; Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс; Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов; Президент Boeing Russia & CIS Сергей Кравченко; Председатель Совета директоров "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев; Генеральный директор КАМАЗ Сергей Когогин и другие.

Онлайн сессии INNOPROM будут проходить каждую среду с 12:00 до 13:30.

Возрастная категория 18+.

Справка об ИННОПРОМ

Международная промышленная выставка и форум ИННОПРОМ проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это не только главная промышленная выставка России, но также — крупнейшая дискуссионная площадка с участием ведущих российских и международных экспертов, руководителей компаний, представителей федеральной и региональных властей. Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок. В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов и почетных гостей.