Кубок России по аквабайку и новым дисциплинам пройдет на Верхней Волге

Москва, 8 сентября. Федерация водно-моторного спорта России 10-13 сентября 2020 года проведет в Тверской области титульные и заключительные в сезоне 2020 соревнования — Кубок России по водно-моторному спорту в классе аквабайк и новых дисциплинах - мотосерфе и гидрофлайте, а также Всероссийские соревнования среди детей. Кубок состоится в акватории Верхней Волги, на базе event-отеля Конаково Ривер Клаб.

В соревнованиях в классе аквабайк примут участие более 100 человек. Соревнования по аквабайку проводятся в трех дисциплинах: "кольцевые гонки" (гонки с общим стартом), "слалом" (заезд на вылет с участием двух спортсменов) и "фристайл" (демонстрация трюков). В заездах участвуют два типа аквабайка: Runabout – сидячий водный мотоцикл и Skidivision – водный мотоцикл без сиденья.

За Кубок во фристайле будут бороться главные фавориты – Сергей Чемезов, чемпион России этого года, обладатель бронзовой медали Чемпионата мира 2019, Арсений Матанцев, двукратный чемпион России, Михаил Ершов, тренер сборной России по фристайл-аквабайку, который стал вторым на чемпионате России этого года. В скоростных дисциплинах сидячих гидроциклов лидеры – победитель Чемпионата Европы 2017 Дмитрий Цуков и многократный чемпион России Анастас Панченко. В Skidivision это сильнейшие на сегодня российские спортсмены Эдуард Саркисян, Павел Колотовкин, Родион Яшков и другие.

"Федерация водно-моторного спорта России уделяет особое внимание продвижению новых дисциплин. Мировой старт соревнований в классе "гидрофлайт" успешно состоялся на Чемпионате России в августе этого года. На Кубке России в Тверской области мы готовим национальную премьеру в классе "мотосерф", - прокомментировал президент Федерации водно-моторного спорта России Михаил Ершов.

В классах мотосерф и гидрофлайт ожидается к участию на Кубке около 40 спортсменов. Напомним, эти дисциплины были зарегистрированы Федерацией водно-моторного спорта в Министерстве спорта осенью 2019 года. Россия стала первой страной в мире, среди 58 участников Международного водно-моторного союза (UIM), которая провела официальный национальный Чемпионат в этой дисциплине.

Во Всероссийских детских соревнованиях по аквабайку призовые места разыграют среди юных гонщиков трех возрастных групп: 8-9 лет, 10-12 лет и 13-14 лет.

"Задача Федерации – развивать не только профессиональный водно-моторный спорт, но и популяризировать его в массовой аудитории. Традиционно наши мероприятия включают зрелищную показательную программу. Сейчас впервые в рамках Кубка России мы проведем любительские заезды по аквабайку в стоячих и сидячих гидроциклах и мастер-классы для новичков от ведущих спортсменов страны во фристайле и гидрофлайте", - рассказал первый вице-президент Федерации водно-моторного спорта России Андрей Краснов.

"Тверская область уже пять лет принимает самые рейтинговые российские соревнования в водно-моторном спорте. Кубок России по аквабайку, в котором участвуют спортсмены с мировыми именами, привлекает большое количество зрителей. Понятно, что наш регион, в котором находится огромное количество рек и озер, и который имеет самую современную и комфортную дорожно-транспортную инфраструктуру, удобную для приезда спортсменов со всей страны, имеет полное право претендовать на статус одного из самых современных центров развития водно-моторного спорта", - прокомментировал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Соревнования пройдут с учетом всех требований Роспотребнадзора и Министерства спорта РФ в условиях текущей эпидемиологической обстановки.

Организатор: Федерация водно-моторного спорта России

Принимающая сторона: event-отель "Конаково Ривер Клаб"

При участии: Marathon Group, Лаборатория умного вождения

Патронаж: Министерство спорта РФ, Правительство Тверской области, Международный водно-моторный союз (UIM)

Рекламный партнер: North Star Media

Продакшен: Russian Extreme Machine

Технические партнеры: Рублево Парк, вейкборд и вейксерф клуб Malibu, BRP-центры Северный ветер / Южный ветер СПб, A.S.S.A., MosFly.ru, Rus-Jet.ru, ночное фристайл-шоу "Космическая Одиссея".

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