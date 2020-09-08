Первый Форум креативного бизнеса пройдет в рамках "Российской креативной недели"

Москва, 8 сентября. Оргкомитет первой "Российской креативной недели" (12+) представил программу Creative Business Forum, который пройдет с 11 по 13 сентября в Москве в Парке Горького. Форум объединит представителей органов власти, глав компаний и лидеров творческого сообщества для обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед креативными индустриями.

Программа включает в себя семь основных мероприятий. Главным событием станет пленарное заседание на тему "Формирование самоидентичности российских креативных индустрий, реализация экономического потенциала креативного сообщества России".

Также в рамках Форума состоится выездная гостиная Петербургского международного экономического форума "Креативные индустрии в России: экономика, перспективы, мировой контекст". Её участники обсудят планы на 2021 год, который объявлен ООН Годом креативной экономики.

Среди других мероприятий – панельные дискуссии, экспертные интервью и т.д. Программа Creative Business Forum разработана совместно с интеллектуальным партнером Форума – консалтинговой компанией EY. Полная программа опубликована на сайте "Российской креативной недели".

Участие в Форуме примут первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Галина Карелова, руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова, губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева, и др.

Бизнес-сектор на форуме представят заместитель председателя правления Сбербанка России Ольга Голодец, вице-президент ПАО "Сбербанк" Марина Ракова, управляющий партнер по странам СНГ, председатель совета директоров, совладелец группы "Родина" Владимир Щекин.

Креативные индустрии на форуме будут представлять генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова, генеральный директор фонда V-A-C Тереза Иароччи Мавика, основатель Центра современного искусства "ВИНЗАВОД" Софья Троценко, генеральный директор медиахолдинга "Национальная Медиа Группа" Ольга Паскина, президент Altcommunication Group Егор Альтман, профессор Международной академии архитектуры и МАРХИ Владимир Плоткин, генеральный директор студии визуальных эффектов Main Road Post Арман Яхин и другие.

"По каждой из 14 индустрий, которые принято относить к креативным, России уже есть что сказать и показать. Россия – страна, чьи люди и события давно формируют культурную карту мира, будь то классическое искусство или самые современные и экспериментальные направления в кино, музыке, архитектуре. Весь мир увлечён компьютерными играми, созданными в России, наши представители IT-индустрии успешно конкурируют с глобальными компаниями, а зачастую опережают их в разработках. Традиционные СМИ и новые медиа не уступают своим зарубежным коллегам ни в охвате аудитории, ни в технологиях, – прокомментировал Кириенко. – Одной из задач государства является создание возможностей для выявления талантов. У нас уже есть проекты творческой самореализации: всероссийские форумы и кастинги кластера "Таврида", конкурс "Цифровой прорыв", арт-резиденции в регионах и т.д. Уверен, что таких проектов будет ещё больше. Но не менее важная задача – формирование инфраструктуры развития для креативных индустрий в целом и социальных лифтов для уже состоявшихся профессионалов своего дела. Сделать это нужно вовремя и вместе: лидерам сообщества, представителям заинтересованного бизнеса и органам власти. Для этого мы и собираемся на форуме".

По мнению советника президента России Антона Кобякова, "креативные индустрии должны стать драйвером развития российской экономики": "Достижению данной цели способствуют наши богатые культурные традиции, современные инновационные практики и, конечно, диалог между представителями креативного сообщества, бизнеса и власти. Creative Business Forum, который пройдет в рамках “Российской креативной недели”, станет ключевой площадкой для выстраивания подобного диалога. Уверен, что в процессе дискуссий участники Форума найдут эффективные решения, которые позволят добиться выдающихся результатов в будущем".

Организаторами "Российской креативной недели" выступают ФГБУ "Роскультцентр", социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов.

Подробнее с программой Форума можно ознакомиться на сайте "Российской креативной недели".

Справка

Российская креативная неделя (11-13 сентября, Москва) – главное федеральное событие в сфере креативных индустрий, направленное на реализацию экономического потенциала творческого и креативного сообщества России. За три дня в Парке Горького состоится более 500 мероприятий: бизнес-форум, концерты, перформансы, выставки, а также лекции, мастер-классы и воркшопы от экспертов и лидеров креативных индустрий. С 7 по 10 сентября специальные события проходят в регионах России.

"Российская креативная неделя" охватит 14 направлений: искусство, музыку, моду, дизайн, архитектуру и урбанистику, кино, телевидение, новые медиа, издательское дело и журналистику, маркетинг, компьютерную графику, разработку игр, IT и профильное образование. Согласно международным стандартам эти сферы включены в понятие "креативные индустрии" – сектора экономики, связанного с интеллектуальной и творческой деятельностью.

Кураторами программ станут журналист и телеведущий Владимир Познер, дирижер Теодор Курентзис, генеральный директор фонда V-A-C Тереза Иароччи Мавика, руководитель новостного медийного проекта об играх PLAYER ONE (MY.GAMES) Антон Городецкий, профессор Международной академии архитектуры и МАРХИ Владимир Плоткин, директор Belgrade Design Week Йован Йеловац, искусствовед Николай Палажченко, генеральный директор медиахолдинга "Национальная Медиа Группа" Ольга Паскина, президент Altcommunication Group Егор Альтман, генеральный директор студии визуальных эффектов Main Road Post Арман Яхин, дизайнер одежды Татьяна Парфенова, создатель платформы Dombook Ирина Доброхотова, основатель телеграм-канала @blockchainrf Ани Асланян.

На территории Парка Горького будет организовано 14 лекториев, каждый из которых рассчитан на 100 мест. Здесь пройдут образовательно-просветительские мероприятия с участием ведущих представителей креативных индустрий, которые поделятся своим опытом и обсудят актуальные вопросы.

Архитектура "Российской креативной недели" выстроена с учетом всех требований Роспотребнадзора. Предусмотрено полное соблюдение санитарных норм, включая дезинфекцию помещений и контроль ношения масок. Вход на "Российскую креативную неделю" будет свободным, необходима предварительная регистрация. Ключевые мероприятия будут доступны в онлайн-формате: желающие смогут посмотреть трансляции, не выходя из дома.