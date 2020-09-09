HONOR представляет обновленные ноутбуки на базе мобильных процессоров AMD Ryzen серии 4000

Москва, 9 сентября. HONOR представляет обновленные ноутбуки HONOR MagicBook 14, MagicBook 15 и MagicBook Pro на базе мобильных процессоров AMD Ryzen серии 4000, созданных по 7-нм техпроцессу. Помимо прочего, ноутбуки оснащены безрамочным экраном Full HD, усовершенствованной системой охлаждения, легким и тонким корпусом из алюминиевого сплава, технологией Magic-link 2.0 для мгновенной передачи данных между ноутбуком и мобильными устройствами.

Ультрабуки HONOR MagicBook расширяют экосистему интеллектуальных устройств HONOR life и предлагают пользователям решения как для интенсивной работы, так и для мультимедийных развлечений.

"Мы всегда стремимся предоставить нашим пользователям прогрессивные решения для доступа к комфортной, технологичной и полностью подключенной жизни в цифровой реальности. Для этого мы активно развиваем портфолио интеллектуальных продуктов HONOR и постоянно совершенствуем наши устройства. Обновленные ноутбуки серии MagicBook с 7-нм процессорами – это наш отклик на запрос рынка в поиске мощных, портативных и эргономичных ультрабуков", – отметил президент HONOR в России, Турции и странах СНГ Тони Ран​.

Высокая производительность, эффективное охлаждение, быстрая подзарядка

Обновленные ноутбуки HONOR MagicBook 14 и MagicBook 15 построены на базе нового мобильного процессора AMD Ryzen 5 4500U, архитектура которого включает 6 ядер и 6 потоков CPU, а также 6-ядерный графический ускоритель Radeon. В модели HONOR MagicBook Pro установлен процессор AMD Ryzen 5 4600H, архитектура которого включает CPU с 6 ядрами и 12 потоками, 6-ядерный графический ускоритель Radeon. Благодаря 7-нм техпроцессу энергоэффективность обновленных ноутбуков повысилась примерно на 50%.

По сравнению с версиями ноутбуков на процессоре AMD Ryzen 5 3500U, производительность новой версии HONOR MagicBook 14 возросла на 33,7% , а MagicBook 15 — на 25,9% . Обновленный HONOR MagicBook Pro в ресурсоемких приложениях демонстрирует примерно в два раза более высокие показатели производительности.

Обновленные ноутбуки оснащены двухканальной оперативной памятью DDR-4 объемом 8 ГБ у HONOR MagicBook 14 и MagicBook 15 и 16 ГБ — у MagicBook Pro. Твердотельный накопитель SSD NVMe PCIe объемом 512 ГБ позволяет хранить на устройстве большой объем информации и обмениваться данными в 5 раз быстрее чем стандартные SSD-накопители SATA. Таким образом, все обновленные модели серии HONOR MagicBook обеспечивают высокую производительность в ресурсоемких приложениях, включая многозадачные режимы.

Усовершенствованная система охлаждения, даже в режиме высокой нагрузки, обеспечивает бесперебойную работу ноутбука и поддерживает невысокую температуру корпуса. Применение инновационной системы охлаждения позволило снизить уровень шума и повысить эффективность теплоотвода от внутренних компонентов на 38% у MagicBook 14 и MagicBook 15 и до 20% — у MagicBook Pro.

Входящее в комплект ноутбуков зарядное устройство мощностью 65 Вт с разъемом USB Type-C, в сочетании с технологией HONOR SuperCharge, позволяет всего за 30 минут пополнить заряд батареи HONOR MagicBook 14 на 46%, HONOR MagicBook 15 — на 53% и HONOR MagicBook Pro — на 50%.

Безопасность, оперативность, универсальность

Ноутбуки HONOR MagicBook 14, MagicBook 15 и MagicBook Pro оснащены сканером отпечатков пальцев, который встроен в кнопку включения, что обеспечивает усовершенствованный пользовательский опыт и высокий уровень конфиденциальности данных. Широкие возможности для проведения презентаций и вывода картинки на несколько мониторов обеспечивает поддержка внешних дисплеев через интерфейс HDMI. Для подключения внешних накопителей и дополнительной периферии ноутбуки оснащены портами USB Type-C и USB Type-A. Также они поддерживают беспроводную связь по Bluetooth 5.0 и совместимы со стандартами Bluetooth 4.2 и Bluetooth 2.1+EDR.

HONOR Magic-link 2.0 с функцией «Мультиэкран» для взаимодействия устройств

Технология HONOR Magic-link 2.0 позволяет мгновенно установить беспроводное соединение между ноутбуком и мобильными устройствами и обеспечивает «бесшовную» передачу данных. В режиме «Мультиэкран» одним касанием содержимое экрана смартфона или планшета выводится на экран ноутбука. Затем можно перемещать файлы между устройствами простым перетаскиванием, а также редактировать их, использовать единый буфер обмена и любую периферию ноутбука.

Тонкий и легкий корпус с минималистичным дизайном

Обновленные HONOR MagicBook 14, MagicBook 15 и MagicBook Pro оснащены безрамочными экранами с разрешением 1920×1080 пикселей, соотношением сторон 16:9 и диагональю 14, 15,6 и 16,1 дюйма соответственно. Благодаря тому, что веб-камера ноутбуков скрыта в клавиатуре, толщина экранных рамок уменьшена до 4,8, 5,3 и 4,9 мм для 14-, 15- и 16-дюймовой модели соответственно. Также все ноутбуки отличаются высокой полезной площадью экрана: MagicBook 14 – 84%, MagicBook 15 – 87%, MagicBook Pro – 90%. Удобство просмотра при ярком освещении достигнуто при помощи ламинированного антибликового покрытия экрана, а защита зрения при длительной работе — благодаря сертифицированному компанией TÜV Rheinland режиму фильтрации синего спектра излучения.

Ноутбуки HONOR MagicBook 14, MagicBook 15 и MagicBook Pro выполнены в прочных и легких корпусах из алюминиевого сплава. Акцентом в минималистичном дизайне устройств становятся лазурно-голубые грани и логотип, которые переливаются благодаря обработке на алмазных станках. Толщина 14-дюймовой версии HONOR MagicBook составляет 15,9 мм при весе 1,38 кг, 15-дюймовая модель имеет корпус толщиной 16,9 мм и весит около 1,53 кг, а 16,1-дюймовая — при толщине 16,9 мм весит всего 1,7 кг.

Цены и доступность

В России ноутбуки HONOR MagicBook 14, MagicBook 15 и MagicBook Pro будут доступны для предзаказа с 4 сентября в официальном интернет-магазине и других каналах партнеров бренда. В продаже устройства появятся 18 сентября.

О бренде HONOR

HONOR – один из ведущих брендов смартфонов. Созданный для молодого поколения цифровой эпохи, HONOR предлагает широкий ряд инновационных продуктов, которые открывают новые горизонты для творчества и дают молодым людям возможность осуществить свои мечты. Следуя этой цели, HONOR воплощает в жизнь смелые и передовые идеи в области технологий, чтобы обеспечивать непревзойденный пользовательский опыт для своей аудитории. В 2020 году HONOR стал лучшим растущим продуктовым брендом международной премии Best Brands 2020, основанной на исследованиях отношения потребителей на базе данных международной исследовательской компании GfK.

ООО «Хуавэй Девайс» ОГРН 1197746650595, 121614 г. Москва, ул. Крылатская, д. 15.



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