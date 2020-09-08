В Сочи 12 и 13 сентября пройдет трейловый забег Hoka Wild Trail

ТАСС, 8 сентября. Трейловый забег Hoka Wild Trail пройдет 12-13 сентября в Сочи. Краевые соревнования по трейлу состоятся во второй раз на курортах "Роза Хутор", "Газпром" и на территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова. В этом году участникам предложены новые дистанции – в рамках забега организованы пять уникальных трасс протяженностью 3, 10, 35, 80 и 125 км. Набор высоты на самой длинной горной дистанции составит свыше 10 тысяч метров.

Стартово-финишный городок будет расположен на площади возле Ратуши курорта "Розы Хутор", а также на Романовом мосту, где будет проходить ЭКСПО партнеров забега. На выставке участники и гости соревнований смогут приобрести необходимую экипировку, памятные сувениры и спортивную продукцию. Также на Hoka Wild Trail запланированы бесплатные тренировки с приглашенными экспертами и трейлраннерами.

"Hoka Wild Trail — одна из самых красивых, но при том сложных гонок из всех, которые мы делали, — рассказывает главный организатор мероприятия Антон Жилин. — На максимальную дистанцию 125 км съезжаются сильнейшие спортсмены не только России, но и мира. Однако, разнообразие активностей позволяет абсолютно каждому участвовать в нашем празднике. Мы рады всем участникам, любого возраста и уровня подготовки — трасса найдется для каждого. Увидимся на Hoka Wild Trail!", - отметил главный организатор забега Антон Жилин.

Принять участие в забеге могут как профессиональные спортсмены, так и любители, решившиеся преодолеть выбранную дистанцию.

Более подробную информацию о забеге вы можете узнать на сайте.

Возрастная категория 12+.