Художественным руководителем театра Моссовета назначен Евгений Марчелли

Москва, 8 сентября. Евгений Марчелли стал художественным руководителем театра Моссовета. Нового руководителя представил глава департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

"Я рад, что то назначение, которое я хочу озвучить, не является сюрпризом для многих из присутствующих, оно не спонтанное, оно не внезапно возникшее. Это решение поддержано не только сообществом вовне, но имеет хорошую проработку внутри театра. Поэтому это не секрет, не сюрприз, и я очень надеюсь, что это наше вместе принятое решение даст дополнительный хороший результат на сцене нашего любимого и дорогого театра Моссовета. Дорогие друзья, с большим удовольствием представляю вам назначенного художественным руководителем режиссера, который не нуждается в представлении, за него говорят его работы, его большой опыт и те успехи, которые знают сцены разных городов, Евгения Марчелли", - сказал Кибовский.

"У меня есть за плечами большой опыт руководства театром, начиная с самого маленького на 250 зрительных мест и 25 человек труппа, и заканчивая Ярославским театром – достаточно большим, академическим, федеральным театром, но все-таки не театром в Москве. В Москве я в общем впервые в таком качестве, еще не начинаю себя ощущать, но начинаю слышать и терять сознание от понимания ответственности. Я с большим уважением и благодарностью отношусь к решению властей города, министра культуры Москвы, театра, который поддержал это предложение о моем назначении. Я признателен, благодарен, и конечно с большой надеждой и верой привяжусь к театру, театру, который имеет свою историю, историю серьезную. Я поработал год свободным художником и поэтому как-то так насытился свободой абсолютно и понял, что театр это гораздо важнее, чем зайти в него на два месяца и попробовать реализовать какую-то творческую идею. Театр важнее, система важнее, потому что это поиск языка, для меня это самое сложное", - прокомментировал Марчелли.

Он вразил надежду, что его приход в театр Моссовета каким-то образом даст дополнительный стимул, импульс в развитии творческой идеи театра.

"Конечно, я пришел с верой в это, с надеждой на это. Надеюсь, что мы вместе с Валентиной Тихоновной Панфиловой это сможем. Она имеет огромный опыт работы в театре, поможет мне сориентироваться. Я сейчас хочу очень аккуратно, очень нежно узнать театр, у меня сентябрь очень плотный месяц, на потом я освободил все проекты, и буду внимательнейшим образом пытаться понять организм, в который я пришел. Каждый театр живет по своим правилам, по своим внутренним законам. И поэтому, прежде чем делать любой шаг в театре, я хочу сначала понять творческий потенциал. Я понимаю, что теоретически он высокий, но хочется это увидеть, я хочу просмотреть естественно весь репертуар, все понять и дальше предложить какую-то реальную программу. Сейчас у меня ее конечно нет, но мы сохраняем все творческие планы, которые были намечены на сезон. Самое важное для меня в театре, а это тяжелейшее производство, получать радость и удовольствие от работы. Я вас уверяю, что я вложу огромное количество сил, для того, чтобы артисты и работники театра от работы получали радость и удовольствие", - добавил Марчелли.

Ректор Российского института театрального искусства – ГИТИС Григорий Заславский отметил, что Марчелли - талантливый режиссер и опытный руководитель театра.

"Он доказал это и когда стал одним из создателей замечательного провинциального театра, и когда руководил первым русским театром в Ярославле. Драматические обстоятельства привели к тому, что он вынужден был покинуть Ярославский Волковский театр. Мне кажется, что Департамент культуры Москвы с чрезвычайной бережностью отнесся к появившейся фигуре свободного режиссера с таким богатым организаторским и успешным театральным опытом. Его талант одинаково признают и те, для кого "Золотая маска" является высшим признанием всех заслуг, и те, кто ценит другие награды и премии. Здесь тот случай, когда талант, организаторские способности и опыт Марчелли понятен всем. Что касается Театра имени Моссовета, то при талантливом директоре конечно он находился в некотором состоянии художественной бесхозности. Справедливая русская пословица "У семи нянек дитя без глаза" к театру может быть подходит больше, чем к какому-то другому творческому организму. К сожалению, театр не может двигаться вперед, ведомый даже самым талантливым хозяйственным руководителем. Армию ведут в бой все-таки стратеги, а не заместители командующего по тылу", - сказал Заславский.

По мнению актрисы театра Моссовета Ирины Климовой, приход такого интересного и талантливого режиссера, как Евгений Марчелли, для театра является большим и очень позитивным шагом вперед.

"После ухода нашего художественного руководителя Павла Осиповича Хомского, который руководил театром им. Моссовета более тридцати лет, в течение последних четырех лет театр жил без творческого лидера. На мой взгляд, подобная ситуация могла носить лишь временный характер. Театр, в принципе, не может и не должен существовать без художественного руководства, иначе мы бредем вслепую. Я очень рада, что ситуация меняется! Конечно, нам всем придется пережить время знакомства, попыток понять друг друга, приспособиться и найти общий язык, но это нормально, когда люди встречаются впервые. Самое главное для этого взаимное желание, а оно, как мне кажется, очень даже есть! Я очень надеюсь, что с приходом Евгения Марчелли для моего любимого театра начнется совершенно новый этап творческого развития, который вдохновит и порадует как коллектив театра, так и наших дорогих зрителей", - сказала Климова.

Справочно

Евгений Жозефович Марчелли (род. 19 мая 1957, Фрунзе, Киргизская ССР) — советский и российский режиссер театра, кино и телевидения.

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат премии "Золотая маска" в 2006 году. Обладатель титула "Лучший режиссер российской театральной провинции" (2005).

Ранее художественный руководитель Омского академического театра драмы, "Тильзит-театра", Калининградского областного драматического театра, Театра им. Федора Волкова в Ярославле и ставил спектакли также в московском Театре имени Вахтангова.

Всего на сценических площадках России поставил около 70 спектаклей.

В кино известен как режиссер фильмов "Танец горностая" и "Река-море", а на телевидении — как один из режиссеров телесериала "Татьянин день".

В 1985 году в театре города Советска поставил дипломный спектакль "Остров" Э. Акопова и назначен на должность режиссера-постановщика.

В 1991 году 34-летний Марчелли впервые стал главным режиссером театра. Вскоре выпущен его первый авторский спектакль по Александру Блоку "В белом венчике из роз...", и показан в Севастополе на фестивале "Херсонесские игры — 1992".

В октябре 1993 года театр отмечает столетие Тильзитской сцены. Праздник открылся премьерой спектакля "Бой бабочек" — первой постановкой Германна Зудерманна в послереволюционной России.

На Международном Волковском фестивале в Ярославле в 2003 году "Тильзит- театр" был удостоен Премии Правительства Российской Федерации имени Ф. Г. Волкова "За вклад в развитие театрального искусства". В феврале 2003 года Марчелли получает звание Заслуженного деятеля искусств РФ. Он признан "Лучшим режиссером российской театральной провинции 2005 года". В 2006 году Евгений становится обладателем Национальной Премии в области театрального искусства "Золотая маска".