HONOR представляет первый планшет на российском рынке – HONOR Pad V6

Москва, 9 сентября. HONOR представляет планшет HONOR Pad V6, построенный на базе 7-нм процессора Kirin 985 и оснащенный экраном с диагональю 10,4 дюйма. Устройство получило набор актуальных функций и решений, среди которых технология мгновенной передачи данных Magic-link 2.0 с режимом "Мультиэкран", поддержка стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6, аудиосистема со стереодинамиками, возможность подключения стилуса HONOR Magic-Pencil и беспроводной клавиатуры HONOR Wireless Keyboard.

Новый планшет расширяет портфолио умных устройств в рамках связанной экосистемы "1+8+N" и представляет собой универсальный инструмент для выполнения ежедневных задач в различных сценариях использования. Предзаказ планшета HONOR Pad V6 продлится с 4 по 17 сентября на сайте официального интернет-магазина HONOR. В продажу планшет HONOR Pad V6 поступит 18 сентября.

"Подчеркивая стратегию развития экосистемы "1+8+N", мы расширили портфолио технологичных продуктов HONOR в России новой категорией устройств – планшетами. В стратегии "1+8+N" 1 иллюстрирует центральное устройство – смартфон, 8 – устройства интернета вещей от HONOR, а N – различные устройства для быта платформы HONOR CHOICE. Все вместе объединяется в экосистему HONOR life – новый образ жизни в технологичной и высокоскоростной реальности. Мы всегда стремимся предоставлять нашим пользователям в России, которая является для нас приоритетным рынком, передовые устройства и инструменты для интеллектуальных решений повседневных задач", – отметил президент HONOR в России, Турции и странах СНГ Тони Ран.

Экосистема интеллектуальных устройств для любых сценариев использования

HONOR продолжает развивать собственную экосистему HONOR life, расширяя портфолио интеллектуальных устройств и стратегию "1+8+N", где "1" символизирует центральное устройство – смартфон, "8" – прочие приоритетные для пользователей устройства, объединенные технологиями беспроводной синхронизации Magic-link и HiLink, куда относится новый планшет HONOR Pad V6, а "N" – неограниченное количество устройств Интернета вещей в рамках платформы HONOR CHOICE. Продукты HONOR CHOICE производятся в сотрудничестве с ведущими отраслевыми партнерами бренда и предлагают пользователям разнообразные инструменты для решения повседневных задач.

Высокая производительность и скорость передачи данных

Планшет HONOR Pad V6 создан на базе 8-ядерного процессора Kirin 985, выполненного по 7-нм техпроцессу. Благодаря четырем большим ядрам Cortex-A76 и четырем малым ядрам Cortex-A55 процессор сочетает высокую вычислительную мощность и энергоэффективность при выполнении различных задач. За рендеринг графики отвечает графический процессор Mali-G77.

Планшет поддерживает технологию беспроводного соединения Wi-Fi 6 со скоростью передачи данных до 2,4 Гбит/с на полосе пропускания 160 МГц . Новый стандарт обеспечивает более качественный прием на увеличенной дистанции, более уверенное проникновение сигнала сквозь препятствия, а также стабильность соединения при большом количестве подключенных к сети устройств.

Мультимедийные возможности

HONOR Pad V6 оснащен 2K-экраном с разрешением 2000×1200 пикселей, диагональю 10,4 дюйма и узкими рамками шириной 7,9 мм, благодаря которым полезная площадь экрана составляет 84% . Экран способен воспроизводить 100% цветовой гаммы sRGB и поддерживает технологию ClariVu, повышающую четкость и яркость изображения. Мультимедийные возможности дополняет четырехканальная аудиосистема с технологией объемного звучания Histen 6.1, способная создавать мощные и реалистичные иммерсивные эффекты при воспроизведении различных типов аудио- и видеофайлов. Также планшет HONOR Pad V6 оснащен матричной основной камерой 13 МП с автофокусом и фронтальной камерой 8 МП для создания качественных фотографий и передачи изображения во время видеозвонков.

Многозадачность и простое взаимодействие

HONOR Pad V6 поддерживает технологию мгновенной передачи данных Magic-link 2.0, которая обеспечивает беспроводное подключение смартфона к планшету, а также планшета к ноутбуку. Режим "Мультиэкран" позволяет перемещать файлы с одного устройства на другое простым перетаскиванием, а также управлять смартфоном с экрана планшета . HONOR Pad V6 получил целый ряд функций для эффективной работы и обучения, среди которых режим нескольких окон, позволяющий выводить на экран до трех активных окон с разными приложениями, например, видеотрансляцию онлайн-семинара, заметки и страницу браузера, либо страницу интернет-магазина и видеоплеер. Другая функция — App Multiplier — позволяет открывать некоторые приложения дважды в соседних окнах, чтобы работать одновременно, например, со списком контактов или товаров и детальными описаниями в соседнем окне без необходимости постоянно возвращаться назад.

Подключение дополнительных устройств – свобода самовыражения

Шестигранный стилус HONOR Magic-Pencil длиной 160 мм по форме и размеру напоминает обычный карандаш, что делает работу с ним естественной и привычной даже для новичков. Стилус распознает 4096 уровней нажатия и отличается высокой точностью и мгновенной отдачей. Простое касание экрана стилусом автоматически запускает приложения "Заметки", позволяя быстро записывать идеи и всю необходимую информацию. А подключение беспроводной клавиатуры HONOR Wireless Keyboard повысит комфорт при наборе текста и работе с документами.

Энергоемкая батарея

Благодаря энергоемкой батарее с номинальной емкостью 7250 мА×ч планшет HONOR Pad V6 способен работать без подзарядки до 13 часов в режиме воспроизведения видео в формате HD или до 10,5 часов в режиме офисных приложений.

Минималистичный дизайн

HONOR Pad V6 выполнен в черном глянцевом корпусе, который оптимально подходит для любой ситуации, от учебной аудитории до важных переговоров. Задняя панель планшета имеет градиентный дизайн, вдохновленный явлением рассеяния света, известным как эффект Тиндаля.

Цены и доступность

Предзаказ планшета HONOR Pad V6 открывается 4 сентября на сайте официального интернет-магазина HONOR Официальные продажи планшета HONOR Pad V6 в России стартуют 18 сентября.

О бренде HONOR

HONOR – один из ведущих брендов смартфонов. Созданный для молодого поколения цифровой эпохи, HONOR предлагает широкий ряд инновационных продуктов, которые открывают новые горизонты для творчества и дают молодым людям возможность осуществить свои мечты. Следуя этой цели, HONOR воплощает в жизнь смелые и передовые идеи в области технологий, чтобы обеспечивать непревзойденный пользовательский опыт для своей аудитории. В 2020 году HONOR стал лучшим растущим продуктовым брендом международной премии Best Brands 2020, основанной на исследованиях отношения потребителей на базе данных международной исследовательской компании GfK.



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