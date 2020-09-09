"Спасская башня" стала единственным военно-музыкальным фестивалем, прошедшим в 2020 году

Москва, 9 сентября. Фестиваль "Спасская башня" стал единственным в мире военно-музыкальным фестивалем, прошедшим в 2020 году, так как пандемия, охватившая весь мир, привела к запрету на проведение в разных странах культурных мероприятий и в частности фестивалей.

Были отменены международные военно-музыкальные фестивали в Шотландии (Edinburgh Military Tattoo), Швейцарии (Bazel Tattoo), Норвегии (Norwegean Tattoo), Нидерландах (Netherlands Military Tattoo), Бельгии (Belgium Tattoo), Финляндии, Швейцарии, Финляндии, США и других странах.

Фестиваль "Спасская башня" (0+) все-таки состоялся. Пусть в сокращенном варианте и без зрителей на трибунах – прошло всего одно вечернее представление, и не на Красной площади, а на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации, но зато это красочное шоу смогли увидеть в прямом эфире миллионы зрителей. Была организована трансляция на канале "Звезда", на сайтах Министерства обороны и фестиваля "Спасская башня", а также в соцсетях. Всего одно представление, однако усилия организаторов и участников, которые готовились к фестивалю в течение года, не были потрачены впустую, а ожидания от праздника, который предвкушали зрители и поклонники, друзья и партнеры фестиваля, оправдались.

"Наш фестиваль стал настолько популярным, что без этой онлайн-трансляции было не обойтись. Ее ждали не только в России, но и за рубежом. Было очень приятно услышать столько добрых пожеланий в адрес нашего фестиваля от иностранных коллег из разных уголков мира. Безусловно, этот год был достаточно напряженный для всех, но несмотря ни на что по средствам современной связи мы снова собрались вместе, пусть и онлайн. Очень рад, что благодаря Министерству обороны РФ и дирекции фестиваля нам удалось показать поклонникам "Спасской башни" во всем мире плоды трудов и творческих исканий военно-оркестровых и творческих коллективов-участников Фестиваля, которые готовились к этому событию весь год. Теперь с уверенностью можно сказать, что XIII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" состоялся", - прокомментировал начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ - главный военный дирижер, музыкальный руководитель фестиваля "Спасская башня", генерал-майор Тимофей Маякин.

XIV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в соответствии с поручением президента России пройдет на Красной площади с 27 августа по 5 сентября 2021 года.