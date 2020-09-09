В Сургутском районе ХМАО раньше срока сдан 16-этажный жилой дом на 320 семей

ТАСС, 9 сентября. Жители поселков Солнечный и ГПЗ Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры стали новоселами - в минувшие выходные новым жильцам вручали ключи от квартир, сообщили в среду в пресс-службе районной администрации.

Застройщик завершил строительство раньше намеченных сроков и районные власти выкупили жилье для переселения. В администрации пояснили, что особенно это актуально для жителей поселка ГПЗ. Решение о расселении было принято районными властями ранее, поскольку дома, входящие в категорию аварийного жилищного фонда, соседствовали с промышленной зоной и двумя газоперерабатывающими заводами. Теперь в новом 16-этажном доме в Солнечном будут проживать порядка 320 семей.

В администрации уточняют, что переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Сургутского района», является для муниципалитета основной задачей. "Сейчас готовится обращение за подписью главы Сургутского района Андрея Трубецкого в адрес правительства Югры о выделении дополнительных ассигнований в приобретении жилья для расселения из аварийного фонда", - приводят в пресс-службе слова заместителя главы Сургутского района Алексея Савенкова.

"Вопрос аварийки для нас в приоритете. Планомерно переселяем граждан из аварийных домов. Всего на территории Сургутского района 462 тысяч квадратных метров непригодного жилья, из них более 320 тысяч — аварийные. Это 845 домов, в которых проживает примерно 9 тысяч семей — а это около 30 тысяч человек, - отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Кого переселяют?

В один из двух подъездов новостройки переселятся жители 12 домов поселка ГПЗ.

"Эти люди проживают в опасной зоне. Они были выведены в отдельную группу. Для организации им безопасных условий было принято решение о переселении их именно в первый корпус, который сдали в этом году. Сейчас приобретен второй корпус, и жители Солнечного также не будут обижены, их переселение пройдет в ближайшие недели", - приводят в пресс-службе слова директора департамента управления муниципальным имуществом и жилищной политики районной администрации Оксаны Виер.

В районной администрации сообщают, что по оценке новоселов новые квартиры не идут ни в какое сравнение с прежним жильем: хороший социальный ремонт и большая площадь позволят быстро обосноваться на новом месте.

"У нас были плохие условия, комната 18 метров, проживали с тремя детьми, 16 лет ожиданий. В поселке нет школы, детского сада, живем между двумя заводами. Переезд в Солнечный изменит нашу жизнь только в лучшую сторону. И дети в школу будут ходить, и поликлиника рядом. Мы счастливы таким переменам, - рассказала одна из новоселов, Фирдауся Гайнутдинова. – О переезде много лет шли только разговоры, но только с приходом на пост главы района Трубецкого дело сдвинулось. Когда наш вопрос обсудили на окружном уровне с губернатором, я поверила, что в итоге получим ключи. И вот – мы переезжаем".

О районе

Сургутский район - самый крупный район в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. Его площадь составляет 105,5 тыс. кв. км, протяженность с севера на юг – 560 км, с запада на восток – 400 км. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения – Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово - и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.