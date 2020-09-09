ПАО "ММК" приобрело для школ Магнитогорска почти 2,5 тысячи напольных рециркуляторов

ТАСС, 9 сентября. Руководство ПАО "ММК" (Магнитогорский металлургический комбинат) приобрело для школ Магнитогорска 2493 напольных облучателей-рециркуляторов, на днях они доставлены в шесть городских школ. Об этом сообщили в среду в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК". Медицинская техника предназначена для организации профилактических мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), добавили там.

"Это первая партия, которая доставляется в образовательные учреждения. В ближайшее время все школы города получат 2493 рециркулятора. Благодарю ПАО "ММК" и благотворительный фонд "Металлург" за оказание такой существенной благотворительной помощи нашим образовательным организациям", - приводят в управлении слова заместителя начальника управления образования администрации города Магнитогорска Ольги Бирюк.

Так, школа № 5 получила 35 рециркуляторов. С учетом имеющихся в школе пяти напольных приборов, они будут установлены во всех сорока классах, где сейчас занимаются дети. В режиме полной загрузки такие рециркуляторы смогут работать до замены лампы в течение восьми лет, уточнили в управлении.

"Итоговая сумма этой закупки составила 30 миллионов рублей. Следующая партия рециркуляторов ожидается после 10 сентября. К середине месяца все школы города будут обеспечены этой техникой", - цитируют в управлении слова директора благотворительного фонда "Металлург" Виталия Галкина.

На комбинате добавили, что создание безопасных условий для обучения детей в общеобразовательных учреждениях города - главный приоритет не только в условиях пандемии. Согласно актуальным санитарным требованиям, рециркуляторы, обеззараживающие воздух, должны быть установлены во всех учебных классах.