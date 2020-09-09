Конференция "100 вопросов от родителей" состоится 18 сентября в Москве

Москва, 9 сентября. Всероссийская онлайн-конференция "100 вопросов от родителей" состоится в Москве 18 сентября. Организатором выступает Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Стратегический партнер — портал "Я — родитель".

Беспрецедентная по масштабу онлайн-конференция соберет более 200 ведущих экспертов страны: психологов, педагогов, юристов, общественных деятелей, писателей, готовых помочь папам и мамам найти ответы на вопросы, которые волнуют современные семьи, воспитывающие детей.

"Разрабатывая программу конференции, мы выбрали наиболее актуальные и волнующие всех родителей темы и пригласили к общению более 200 специалистов – психологов, педагогов, социологов и иных экспертов, готовых помочь папам и мамам найти ответы на эти самые вопросы. Надеемся, что сегодняшняя конференция станет очередным звеном, которое свяжет родителей и специалистов, работающих в сфере поддержки семьи и детства" - рассказала председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Марина Гордеева.

Фонд поддержки детей ведет многолетнюю плодотворную работу по реализации государственной политики в сфере поддержки семей и детей, сокращению социального неблагополучия детей и семей с детьми, пропаганде семейных ценностей. Конференция станет очередным звеном, которое свяжет родителей и специалистов, работающих в сфере поддержки семьи и детства. Программа конференции состоит из 5 направлений и отражает наиболее актуальные и волнующие всех родителей темы – дистанционное образование, зависимость от гаджетов, угрозы в сети, формирование здорового поведения, финансовая грамотность и многое другое. Конференция также будет интересна родителям, воспитывающим особенных детей, многодетным, неполным и приемным семьям. Спикеры будут говорить о многопоколенных семьях, о сохранении и приобщении к семейным традициям, о формировании не только профессиональных навыков и умений в современных детях, но и эмпатии и теплоты, которой сейчас так не хватает.

Откроют конференцию Марина Гордеева - председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Екатерина Ефимова – руководитель направления социальных проектов АНО "Национальные приоритеты", Юлия Костыряченко - заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения России.

Свое участие в мероприятии подтвердили: Людмила Бокова - заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, Анатолий Кучерена - российский адвокат, доктор юридических наук, профессор, председатель Общественного совета при МВД РФ, Наталия Касперская - глава консультативного комитета по безопасности детей в интернете, Юрий Крупнов - председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, Евгений Ямбург – заслуженный учитель РФ, Евгения Шамис - основатель проекта RuGenerations, ведущий эксперт в области теории поколений, Виктория Шиманская - ведущий специалист страны в области эмоционального интеллекта, Владимир Фролов - эксперт проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации", Светлана Бронникова - разработчик концепции интуитивного питания, Надя Папудогло – главный редактор интернет-издания "Мел", Эвелина Бледанс - актриса и телеведущая, Анна Манукян - мама популярного певца и блогера DAVA, психологи портала "Я-родитель" и многие, многие другие.

Конференция пройдет 18 сентября на YouTube-канале "Я-родитель" и на официальном сайте с 9.30 до 18:00 по московскому времени.

А пока на сайте можно пройти тест "Какой вы родитель?", состоящий из 20 ситуаций, который поможет по-новому увидеть свои родительские компетенции.

Возрастная категория 18+.

Партнеры: АНО "Национальные приоритеты", Национальная родительская ассоциация, фонд "Отцовство", благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее", образовательная платформа "Учи.ру", Российское движение школьников, программа "Учитель для России", экспертно-аналитический центр "Научно-образовательная политика", бизнес-клуб "Атланты", "Союз женских сил", мастерская управления "Сенеж", федеральный проект "Учитель будущего", Детское радио, онлайн-издание "Мел".