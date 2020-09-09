Информационные системы органов власти защитят в российском облаке

Москва, 9 сентября. Провайдер #CloudMTS (группа МТС) сообщает о запуске облачного сервиса по защите данных, которые обрабатываются в государственных информационных системах и связаны со служебной, финансовой или налоговой тайной, а также персональными данными. Теперь в облаке провайдера можно размещать системы внутреннего документооборота, базы данных налогоплательщиков, сервисы для оказания государственных и муниципальных услуг, ресурсы для взаимодействия с жителями.

По словам директора облачного бизнеса МТС Олега Мотовилова, новая услуга также будет востребована коммерческими организациями, которые выполняют госзаказы, участвуют в государственно-частных партнерствах, реализуют для государственных заказчиков сервисы по ИТ-разработке и аутсорсингу.

"Например, в нашем облаке может разместить ИТ-систему как федеральное или региональное министерство, так и компания-разработчик цифровых платформ для взаимодействия власти и горожан. Заказчики будут существенно экономить время и средства на организации ИТ-инфраструктуры в соответствии со всеми требованиями закона", - отметил Мотовилов.

По информации экспертов, в основе лежит выделенный сегмент облака, который аттестован согласно требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Провайдер расширил спектр категорий данных, которые можно разместить в облаке, обеспечив защищенность в соответствии с классом К2 включительно. Сервис развернут в собственном дата-центре, соответствующем уровню безопасности Tier-III. Подобные проекты уже реализуются на рынке, услуга не является новой.

Выделеный сегмент облака аттестован согласно требованиям, предъявляемым к государственным информационным системам второго класса защищенности (К2), а также требованиям уровня УЗ-2 к персональным данным и класса 1Г к автоматизированным системам. Услуга доступна в формате подписки, её стоимость зависит от объёма защищаемых ресурсов. По прогнозам "ТМТ Консалтинг", объем рынка облаков вырастет на 27% по итогам 2020 года. К 2024 году этот рынок увеличится в 2,5 раза, достигнув 198 млрд рублей.