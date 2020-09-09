Генконсульство КНР: экспорт Китая в августе вырос в годовом выражении на 11,6%

ТАСС, 9 сентября. Экспорт Китая в августе вырос в годовом выражении на 11,6% до 1,65 триллиона юаней на фоне восстановления внутренней производственной активности и возобновления роста экономики ряда зарубежных стран. Об этом сообщили накануне в Генеральном консульстве Китая в Екатеринбурге со ссылкой на данные, опубликованные в понедельник Генеральным таможенным управлением КНР (GAC).

Внешняя торговля Китая достигла 2,88 трлн юаней ($421,69 млрд) в августе, что на 6% больше, чем в прошлом году, согласно статистике. Экспорт увеличился на 11,6%, импорт сократился на 0,5%. Положительное сальдо торгового баланса составило 416,59 млрд юаней. Рост, по данным GAC, составил 74,4%. "Резкий рост экспорта был зафиксирован второй месяц подряд. Экспорт Китая в июле показал неожиданный рост на 10,4% в год", - сказано в сообщении.

Динамика экономики КНР, приводят в генконсульстве мнение китайских аналитиков, стабилизируется и будет способствовать восстановлению глобального экономического роста в ближайшие месяцы по мере ослабления пандемии коронавируса.

В генконсульстве со ссылкой на данные, опубликованные в среду Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР, сообщили, что индекс цен производителей (PPI) - показатель изменения оптовых цен производителей товаров и услуг - снизился в январе-августе в Китае на 2% в годовом исчислении, а в июле темпы снижения этого показателя составили 2,4% в годовом исчислении. В прошлом месяце индекс PPI в стране повысился на 0,3% в месячном выражении.

"По мнению экспертов ГСУ, рост показателя был обусловлен постоянным улучшением ситуации с промышленным производством и восстановлением рыночного спроса. Международные цены на основные товары, такие как сырая нефть, железная руда, цветные металлы, продолжали расти, что привело к увеличению цен на промышленную продукцию в стране", - сказано в сообщении.

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. С 6 февраля 2020 года дипмиссию возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.