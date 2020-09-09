Объявлен шорт-лист премии "Звезда театрала" - 2020

Москва, 9 сентября. Дирекция международной премии "Звезда Театрала" (12+) завершила обработку результатов зрительского голосования по лонг-листу и объявила шорт-лист премии. Теперь в каждой из номинаций осталось по три претендента на награду, и голосование начинается с нуля. Шансы на победу у всех равны, а результат, как и всегда, зависит исключительно от активности зрителей.

В списке потенциальных лауреатов 56 номинантов. Кто из них станет победителем, решит зрительское голосование, которое продлится до конца ноября на сайте премии. По традиции имена победителей, набравших наибольшее число зрительских голосов, объявляются в первый понедельник декабря в торжественной обстановке. В этом году XIII Церемония вручения премии зрительских симпатий "Звезда Театрала" состоится 7 декабря в Театре им. Вахтангова при поддержке Фонда президентских грантов. Режиссером церемонии станет Рузанна Мовсесян, ведущими - актеры театра и кино Аня Чиповская и Андрей Заводюк.

Впервые за 13 лет существования премия "Звезда Театрала" проводила сбор заявок в экстремальных условиях. В связи с пандемией театральный сезон завершился на несколько месяцев раньше, и многие запланированные премьеры так и не состоялись. Театры закрылись на карантин, актеры и зрители ушли на самоизоляцию, фестивали, форумы и театральные премии стали переносится на неопределенный срок, но "Звезда Театрала" продолжала собирать заявки, потому что ряд премьер сезона все же состоялся, а некоторые из них даже были проведены уже в онлайн-режиме. Мало того, дирекция премии учредила специальную номинацию "Лучший АртОтвет пандемии", чтобы поддержать социальную и творческую активность актеров и режиссеров, которые в условиях самоизоляции стали создавать новые форматы, поддерживать своим творчеством зрителей и расширять виртуальные контакты с театральной аудиторией.

Ажиотаж также вызвала еще одна номинация, впервые объявленная дирекцией премии в этом сезоне - "Лучший любительский театр". Со всей страны поступали сотни предложений от благодарных зрителей, которые хотели отметить свой любимый студенческий, сельский, домашний, частный или школьный театр. И впервые в списке номинантов представлено столько городов и регионов, гордящихся своими театральными коллективами.

"В голосовании по лонг-листу за два с небольшим месяца приняло участие несколько десятков тысяч зрителей из самых разных стран. В подавляющем большинстве – более семидесяти процентов, как и следовало ожидать, голосовали зрители России. За ними следовала Украина, Болгария, США, Грузия, Германия, Беларусь, Франция и другие. Благодаря этой зрительской активности сформирован окончательный шорт-лист премии с тремя претендентами в каждой номинации. Лишь в специальной номинации "Лучший АртОтвет пандемии" дирекция решила оставить пять претендентов, учитывая, что и в лонг-листе вместо традиционных десяти, как в других номинациях, в этой их было пятнадцать. Уж слишком много неожиданных и интересных онлайн-проектов возникло за долгие месяцы самоизоляции", - рассказал президент премии "Звезда Театрала", главный редактор журнала "Театрал" Валерий Яков.

Шорт-лист премии "Звезда Театрала" - 2020

Лучший спектакль. Большая форма

"Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных" (16+). Реж. Олег Глушков. "Мастерская Петра Фоменко"

"Пер Гюнт" (18+). Реж. Юрий Бутусов. Театр им. Евг. Вахтангова

"Ревизор" (16+). Реж. Сергей Газаров. Театр Олега Табакова

Лучший спектакль. Малая форма

"Затейник" (16+). Реж. Александр Коршунов. Театр "Сфера"

"Опасные связи" (18+). Реж. Игорь Яцко. "Школа драматического искусства"

"Тот самый М." (16+). Реж. Александр Серенко. Театр "На Литейном" (Санкт-Петербург)

Лучший режиссер

Евгений Марчелли. "Шутники" (12+). "Сатирикон"

Алексей Франдетти. "Питер Пэн" (10+). Московский областной ТЮЗ

Игорь Яцко. "Опасные связи" (18+). "Школа драматического искусства"

Лучшая женская роль

Нонна Гришаева. Люся. "Люся. Признание в любви" (16+). Театр им. Вахтангова

Николина Калиберда. Констанция Моцарт. "Амадей" (16+). Театр "У Никитских ворот"

Валерия Ланская. Мария. "Тот самый день" (16+). "Школа современной пьесы"

Лучшая мужская роль

Иван Добронравов. Егор Дмитрич Глумов. "На посадку" (16+). Театр Антона Чехова

Игорь Петренко. Ихарев. "Игроки" (12+). Малый театр

Тимофей Трибунцев. Борис Годунов. "Борис" (18+). Театральное агентство "Арт-Партнер XXI"

Лучшая женская роль второго плана

Нина Гуляева. Бабушка. "Белые ночи" (12+). МХТ им. Чехова

Карина Дымонт. Марфуша. "Циники" (16+). Театр на Юго-Западе

Евгения Крегжде. Мать. "Пер Гюнт" (18+). Театр им. Вахтангова

Лучшая мужская роль второго плана

Андрей Некрасов. Эрик Ларсен. "Загадочные вариации" (18+). Молодежный театр на Фонтанке (Санкт-Петербург)

Виктор Раков. Орлов Александр Николаевич. "Капкан" (16+). "Ленком Марка Захарова"

Александр Филиппенко. Батя. "Палачи" (18+). "Гоголь-центр"

Лучший музыкальный спектакль

"Вий" (12+). Реж. Николай Покотыло. Проект команды Creative lab Stairway

"Ромео vs Джульетта XX лет спустя" (12+). Реж. Алексей Франдетти. Московский театр оперетты

"Фома" (16+). Реж. Филипп Рaзeнков. Новосибирский Музыкальный Театр (Новосибирск)

Лучший спектакль для детей и юношества

"Голубой щенок" (6+). Реж. Никита Владимиров. Театр Олега Табакова

"Питер Пэн" (10+). Реж. Алексей Франдетти. Московский областной ТЮЗ

"Щелкунчик" (6+). Реж. Алла Решетникова. Московский Губернский театр

Лучший социальный проект

"Параллельный мир". Инклюзивный театр-студия (Омск)

"Помоги врачам". Благотворительный проект. БДТ (Санкт-Петербург) и журнал "Театр."

"Театр в каждый двор". Марафон бесплатных театральных постановок. Таганрогский камерный театр (Таганрог)

Лучшая постановка иностранного режиссера в России

"Дядя Ваня" (12+). Реж. Стефан Брауншвейг (Франция). Театр наций

"Маузер" (10+). Реж. Теодорос Терзопулос (Греция). Александринский театр (Санкт-Петербург)

"Неаполитанские каникулы" (16+). Реж. Паоло Эмилио Ланди (Италия). Театр драмы им. Волкова (Ярославль)

Лучшая роль театральной актрисы в кино

Мария Аронова. Ирина Шаталина. "Лед-2"

Ксения Раппопорт. Лора. "Одесса"

Чулпан Хаматова. Зулейха Валиева. "Зулейха открывает глаза"

Лучшая роль театрального актера в кино

Максим Матвеев. Артем Стрелецкий, психотерапевт. "Триггер"

Даниил Страхов. Павел Андреев. "Знахарь"

Константин Хабенский. Евгений Войгин. "Фея"

Лучший директор

Софья Апфельбаум. РАМТ

Владимир Тартаковский. Московский театр оперетты

Юрий Шварцкопф. Театр музыкальной комедии (Санкт-Петербург)

Лучший региональный театр

"Коляда-Театр" (Екатеринбург)

Оренбургский театр музыкальной комедии (Оренбург)

Театр драмы им. Волкова (Ярославль)

Лучший русский театр за рубежом

Детская театральная студия "Апрелик" (Франция, Париж)

Литературный театр "Диалог" (США, Нью-Йорк)

Театр "Хамелеон" (Великобритания, Лондон)

Лучший любительский театр

Молодежный театр-студия "Быть" (Тюмень)

Называевский народный театр "Сотоварищи" (Омская область, Называевск)

Семейный театр "Торт на небе" (Новосибирск)

Лучший арт-ответ пандемии

Инстаграм-мюзикл "Мой длинноногий деда". Реж. Алексей Франдетти

Инстаграм-сериал "Ай да Пушкин". Автор Илья Кожухарь

Музыкальный челлендж #ПарадХитов. Театриум на Серпуховке

Проект "В ожидании зрителя". Театр "ФЭСТ" (Мытищи)

"Самоизолейшн хитс". Ретро-группа "Сладкий мед". МХТ им. Чехова

"Звезда Театрала" — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой Премии зрительских симпатий. За годы существования она стала символом непредвзятой оценки и общественного признания, потому что ее лауреатов определяет самое массовое жюри — многотысячная зрительская аудитория. В течение театрального сезона публика номинирует и отбирает понравившиеся премьерные работы в режиме онлайн на сайте премии https://teatral-online.ru/star/. А в конце года - в первый понедельник декабря - по итогам голосования на торжественной церемонии награждения объявляются победители.

Лауреаты в самой почетной номинации "Легенда сцены" за честь, достоинство и многолетнее служение искусству определяются без зрительского голосования редколлегией журнала "Театрал" и утверждаются Общественным советом Премии. В его состав входят народная артистка СССР Алла Пугачева, летчик-космонавт Олег Скрипочка, заслуженные мастера спорта России Илья Авербух и Алина Кабаева, заслуженный деятель искусств Лариса Рубальская, писатель Татьяна Устинова и другие. Имена лауреатов в этой номинации будут объявлены в ноябре.

"Звезда Театрала" проводится с использованием гранта президента России, предоставленного Фондом президентских грантов.