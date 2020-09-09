Стенд Новикомбанка признан лучшим на форуме "Армия-2020"

Москва, 9 сентября. Новикомбанк стал победителем конкурса на международном военно-техническом форуме "Армия-2020" в номинации "Экспозиция форума". По мнению организаторов форума, стенд Новикомбанка стал одной из наиболее технологичных, инновационных и ярких экспозиций выставки.

В формате масштабной интерактивной презентации Новикомбанк представил информацию о национальных проектах, а также проектов по диверсификации, в финансировании которых он принимает активное участие как опорный банк Госкорпорации Ростех. Площадь эксклюзивного стенда составила 195 кв м. Ярким футуристическим решением экспозиции стал 12-метровый экран с интерактивным контентом, управляемым с тач-панели. Архитектурное решение стенда было выполнено в сочетании стилей high-tech и классического минимализма. Урбанистический дизайн с элементами из стекла, металла и бетона был органично дополнен теплыми деревянными тонами и гипсовыми барельефами.

"Стенд Новикомбанка стал точкой притяжения для посетителей форума. Здесь можно было получить информацию о деятельности банка и обсудить возможности для сотрудничества, а также проконсультироваться у представителей банка по финансовым продуктам и услугам. Для того, чтобы обеспечить санитарную безопасность посетителей, на стенде были установлены световые пилоны с встроенными санитайзерами", — сообщили в пресс-службе банка.

На стенде была организована площадка для проведения переговоров и подписания соглашений. Всего во время форума Новикомбанк подписал соглашения на сумму более чем 150 млрд рублей. В рамках деловой программы стенд Новикомбанка посетили генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, министр обороны РФ Сергей Шойгу, руководители крупнейших российских предприятий, представители федеральных и региональных органов власти.

Новикомбанк выступил генеральным финансовым партнером международного военно-технического форума "Армия-2020". Форум проходил с 23 по 29 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", аэродроме Кубинка, а также еще на 66 других площадках. Мероприятие посетили почти 1,5 млн гостей. В форуме приняли участие делегации из 92 стран.

Справка

АО АКБ "Новикомбанк" - входит в 20 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России.