Эксперты обсудили использование открытых лицензий на дискуссии в Москве

Москва, 10 сентября. Дискуссия "Свободный доступ к культуре и знаниям" прошла на Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ) в Москве. В рамках круглого стола участники обсудили вопросы открытого и легального доступа к произведениям искусства, перешедшим в категорию общественного достояния, и к так называемым "сиротским" произведениям, а также правовые и этические аспекты проблемы возникновения сервисов, дающих бесплатный доступ к интеллектуальной собственности в сфере культуры. ММКЯ проходила 2-6 сентября в Центральном выставочном зале "Манеж".

Исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов, модератор дискуссии, задал тон прениям, заявив, что, по некоторым данным, значительное число современных авторов не рассчитывают на коммерческое использование своих произведений. "Им важно, чтобы их читали. Ведь получить отзыв от читателей – это один из основных стимулов писательского творчества", - отметил Харитонов.

Директор по R&D Российской национальной библиотеки Илья Кутуков отметил, что государство понимает стратегическую важность предоставления гражданам доступа к знаниям: "Инвестиции, вложенные в осуществление этой цели, через какое-то время вернутся. К примеру, для предоставления детям исчерпывающего объема литературы выпущено приложение "Свет", которое позволяет получить доступ ко всей литературе, рекомендованной Минкультом".

Руководитель проекта Wolne Lektury, президент фонда "Современная Польша" Ярослав Липшиц поделился своим опытом по реализации государственной политики сохранения культурного наследия на примере Национальной библиотеки Польши, которая давно стала главным объектом опеки для возглавляемого им фонда: "Мы выкупаем права на произведения, чтобы сохранить их для людей вне зависимости от того, как меняются законы".

Президент Ассоциации интернет-издателей, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, преподаватель Digital IP Иван Засурский подчеркнул необходимость совершенствования механизмов и режимов охраны произведений, чтобы облегчить доступ к ним: "Мы хотим продвигать ясный и простой способ передачи прав на лицензии. Например, автор просит соблюдать его моральные права, а все остальное разрешено. Думаю, таким образом можно освободить определенное количество прав на произведения и сделать так, чтобы не пострадал ни один правообладатель".

Российский ученый-психолог, исполнительный директор Некоммерческого партнерства содействия распространению энциклопедических знаний "Викимедиа РУ" Станислав Козловский сообщил, что за два десятка лет существования Википедия стала крупнейшим в мире хранилищем бесплатных знаний: "Википедия доступна на 313 языках мира. В ней сейчас более 80 млн энциклопедических статей. Суммарно Википедия на русском языке содержит около 900 томов формата Большой Советской Энциклопедии без учета иллюстраций. Есть крупнейшее хранилище медиаконтента "Викисклад", где собрано более 60 млн изображений. Вместе с тем в России нет закона, регулирующего использование "сиротских" произведений, когда с правообладателем нет возможности заключить договор. По причине отсутствия такого закона из Википедии удалены несколько тысяч фотографий".

По мнению директора Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP, вице-президента по R&D Федерации интеллектуальной собственности Екатерины Чуковской, тема цивилизованного отношения к правам создателей интеллектуального наследия многогранна, поскольку затрагивает интересы миллионов людей, творческой элиты, бизнеса и государства. Ведь не стоит упускать главную цель – обеспечение преемственности в национальных традициях поиска и поддержки талантов. Но выкуп государством прав на литературное произведение для предоставления всем желающим открытого доступа в определенных случаях может быть невыгоден именно автору: "Допустим, кто-то захочет экранизировать книгу. В договоре выкупа прав обязательно должны быть указаны условия использования в случае экранизации. Потому что экранизация часто дает вторую жизнь литературному произведению. Продюсеры используют всю палитру мерчендайзинга, вкладываются в рекламу для привлечения нового интереса аудитории и книжного рынка, а затем сюжет нередко получает развитие – выходит продолжение книги или тиражируются в разных форматах обновленные коллизии с его героями – приквелы, сиквелы, ремейки и так далее.. Появляется большая вероятность, что автор уже не получит отчислений с такого использования своего произведения. А для того чтобы не ущемить права автора и договориться с ним обо всех нюансах, вполне достаточно потенциала и существующего законодательства".