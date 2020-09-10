РСПП: 20% продаж автомобилей в России приходится на рынок такси

Москва, 10 сентября. Продажи автомобилей для такси составляют уже до 20% всех продаж автомобилей в России, сообщает пресс-служба РСПП со ссылкой на слова президента Александра Шохина.

По его мнению, драйвером роста автомобильной промышленности во многом является бурное развитие рынка такси. В частности, агрегаторы стимулируют обновление парка особенно в регионах России.

"Вместе с ростом заказов растут инвестиции в обновление парка машин — уже до 20% продаж отдельных моделей автомобилей в России составляют продажи машин для работы в такси… обновление парка машин такси особенно активно сейчас идет в российских регионах, и это помогает бороться с серым рынком частных перевозок, который пока никак и никем не контролируется», — считает Шохин.

В РСПП отмечают, что в связи с ростом влияния агрегаторов такси на рынок, в частности на автомобильную промышленность, требуется разработать механизмы регулирования, которые будут отвечать сегодняшнему дню и учитывать тенденции развития отрасли.

По его словам, новый законопроект должен способствовать цифровизации транспортной сферы, а также функционированию устойчивого и безопасного рынка перевозок пассажиров и груза легковым такси на территории России, что позволит еще больше усилить позитивное влияние такси на другие сферы экономики.

“Уровень цифровизации принес много позитивных изменений в такси. В связи с этим назрела острая необходимость разработать механизмы регулирования, которые будут отвечать сегодняшнему дню и учитывать тенденции развития отрасли”, - подчеркнул он.

10 сентября РСПП проведет круглый стол с участникам рынка таксомоторных перевозок. По итогам круглого стола планируется сформировать предложения от участников рынка в адрес Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации по вопросам развития рынка такси в России.