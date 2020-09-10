Компания УГМК-ОЦМ стала финалистом премии "Экспортер года" в УрФО

ТАСС, 10 сентября. Компания УГМК-ОЦМ (объединяет активы Уральской горно-металлургической компании в сфере обработки цветных металлов) стала призером премии "Экспортер года" в Уральском федеральном округе в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "Крупный бизнес". Как сообщили в четверг в пресс-службе УГМК, достижения в реализации стратегии развития экспортных продаж компании высоко отмечены комиссией премии.

Как отмечают в компании, быть среди победителей в УрФО наиболее престижно, так как регион – крупнейший экспортер страны не только благодаря крупным сырьевым компаниям. Как отмечают организаторы конкурса, в этом году от УрФО поступило больше всего заявок – 96 предприятий из разных отраслей промышленности.

"Безусловно, сегодня мы довольны итогами регионального этапа. Можно уверенно говорить о том, что продукция, производимая предприятиями УГМК-ОЦМ, востребована на мировом рынке цветного проката. Это прежде всего результат кропотливой работы команды в целом: профессионалов на производстве и в управляющей компании. Экспортные поставки – наше приоритетное направление развития, поэтому мы продолжаем реализовывать инвестпрограммы, направленные на освоение новых типоразмеров и сплавов, востребованных за рубежом", – приводят в пресс-службе слова директора по продажам ООО "УГМК-ОЦМ" Татьяны Кучиной.

В пресс-службе уточнили, что, став призером первого этапа, УГМК-ОЦМ вышла в финал конкурса и уже в ноябре 2020 года поборется за звание лучшего экспортера страны с призерами других федеральных округов.

О компании

ООО “УГМК-ОЦМ” выпускает медный, латунный, бронзовый, медно-никелевый, никелевый прокат: трубы диаметром до 510 мм, плоский прокат шириной до 1000 мм, фольгу, прутки, профили.

УГМК-Холдинг управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, свинец, селен, теллур, медный и никелевый купорос, драгоценные металлы и добывает уголь. Штаб-квартира компании располагается в городе Верхняя Пышма (Свердловская область).