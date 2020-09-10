Глава Приангарья: ответственные за незаконные рубки в Иркутской области понесут наказание

Иркутск, 10 сентября. Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что все ответственные за незаконные рубки в регионе понесут наказание. Об этом он сообщил сегодня, 10 сентября, во время рабочего выезда в Осинский район. На окраине деревни Грязнушка работает пункт приема, переработки и отгрузки древесины. По оперативной информации, есть вероятность, что туда поступал незаконно заготовленный лес. Всего на территории предприятия находится около 7 тысяч кубометров леса.

Кроме того, соседство с населенным пунктом и нарушение правил пожарной безопасности на предприятии ставят по угрозу жизни и здоровье людей, которые проживают в деревне, а также работают на пункте приема древесины.

"Блок вопросов, которые мы сегодня рассматриваем, - это незаконный прием древесины, незаконные рубки, незаконный вывоз, нарушение требований пожарной безопасности, угроза жизни и здоровью людей. Каждый факт незаконной рубки и приема древесины будет рассмотрен компетентными органами, виновные понесут наказание. Наша задача - навести порядок в лесной сфере", - подчеркнул Кобзев.

На месте сотрудники правоохранительных органов задержали, в том числе, группу иностранных рабочих, законность их нахождения на территории Иркутской области проверит миграционная служба.

В настоящее время специалисты министерства лесного комплекса Иркутской области совместно с сотрудниками полиции проводят проверку, чтобы установить, была ли сданная на пункт приема древесина заготовлена на законных основаниях.