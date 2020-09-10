Остался месяц до финала конкурса Национальной премии "Приоритет 2020"

Москва, 10 сентября. Участники Национальной премии "Приоритет 2020" (12+) на финишной прямой. Оргкомитет конкурса объявил о завершающем этапе приема заявок на участие от компаний, желающих побороться за звание самых технологичных и заявить о своих разработках и решениях как в промышленности, так и в IT.

Благодаря всероссийскому масштабу и поддержке ведущих министерств и отраслевых союзов Национальная премия "Приоритет" в 2020 году смогла предоставить участникам расширенные возможности продвижения, которые обеспечивают узнаваемость бренда на рынке технологий. Также впервые премия организует онлайн-мероприятия "Технологии здесь и сейчас" с участием топ-менеджмента ведущих предприятий страны, представителей органов власти и институтов развития, руководителей крупнейших отраслевых союзов и ассоциаций.

Компании, желающие побороться за звание самых технологичных, заявить о своих разработках и решениях как в промышленности, так и в IT, еще могут присоединиться к конкурсу и продемонстрировать свои достижения общественности и СМИ. В этом году для участников открыты 30 отраслевых и межотраслевых номинаций, которые охватывают самые различные отрасли экономики России. Среди них: "Нефтегазовая промышленность", "Медицина и здравоохранение", "Электроника и робототехника", "Информационные технологии", "Промышленное оборудование и приборостроение", "Атомная энергетика", "Химия и биотехнологии", "Машиностроение" и др. Ознакомиться со всеми номинациями, а также с условиями участия можно на официальном сайте премии.

Национальная премия "Приоритет" берет свое начало с 2015 года, когда с целью достижения экономического и технологического суверенитета страны была утверждена программа импортозамещения правительства РФ на 2015-2020 годы. Сегодня Национальная премия в области эффективного применения передовых технологий "Приоритет 2.0" - это новый этап развития целей и задач всероссийского конкурса. Теперь премия вручается за достижения в области разработки, внедрения и продвижения передовых отечественных технологий во всех сферах промышленности и ИТ.

"Премия "Приоритет" является общественно-значимым событием, она стимулирует развитие производства отечественной высокотехнологичной продукции и способствует повышению конкурентоспособности нашей промышленности на внутреннем и внешнем рынках", - считает заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.

Итоговое голосование жюри и результаты конкурса запланированы на октябрь 2020 года.

Организатор Премии - Коммуникационная группа "Деловая лига".

Оператор Премии - НП "Центр развития общественных коммуникаций".

Генеральный партнер - ПАО "ГМК "Норильский никель".

Официальный партнер - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат".

Технологический партнер – Vinteo.

Генеральный информационный партнер - ТАСС.

Информационно-аналитический партнер – Медиалогия.