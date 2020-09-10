Новикомбанк выступает золотым спонсором международного форума "Казначейство 2020"

Москва, 10 сентября. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, выступает золотым спонсором международного банковского форума "Казначейство 2020" (12+), который проходит 10 сентября в онлайн-формате.

На площадке форума представители Банка России, Московской Биржи и крупнейших кредитных организаций ежегодно поднимают актуальные темы, такие как: финансовая стабильность, хеджирование валютных и процентных рисков, управление активами и пассивами, взгляд регулятора на ландшафт отрасли в ближайшем будущем и многие другие. Организатор форума — саморегулируемая организация "Национальная финансовая ассоциация".

Среди главных спикеров форума "Казначейство 2020" - представители Банка России: первый заместитель председателя Ксения Юдаева, заместитель председателя Алексей Заботкин, директор департамента банковского регулирования Алексей Лобанов, директор департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова.

Выступающие и участники дискуссии обсудят те вызовы, с которыми столкнулись казначейства в период пандемии, особенности их работы в условиях низких ставок, предложат векторы дальнейшего развития. Представители казначейств поделятся своим опытом работы в дистанционном формате, расскажут о коррективах в стратегии управления активами и пассивами, а также рыночным риском в текущих условиях, поделятся прогнозами относительно дальнейшего развития сегмента и роли СРО в этом процессе.

"Новикомбанк входит в число значимых игроков на финансовых рынках. Банк активно работает на валютном рынке и рынке межбанковского кредитования. Широкая сеть контрагентов – более 250 финансовых институтов, высокий уровень компетенций и технологичные сервисы позволяют Новикомбанку осуществлять расчеты своих клиентов по всему миру и организовывать сделки любой сложности в соответствии с современными стандартами корпоративно – инвестиционного бизнеса", - сообщили в финансовой организации.

Справка

АО АКБ "Новикомбанк" - входит в 20 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России.