В Тамбове началась подготовка к празднованию 150-летия со дня рождения Рахманинова

ТАСС, 10 сентября. В Тамбовской области 10-11 сентября 2020 года состоится выставочно-просветительское мероприятие, посвященное подготовке к празднованию 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова. Мероприятие проводится Министерством культуры РФ. В нем примут участие полномочный представитель президента России в Центральном Федеральном округе Игорь Щеголев, статс-секретарь — заместитель министра культуры России Алла Манилова, народный артист России, пианист Николай Луганский, руководители органов исполнительной власти в сфере культуры, руководители музейных, концертных и учебных учреждений, выдающиеся деятели культуры и искусства из 19 регионов России.

Это событие дает старт череде мероприятий, посвященных подготовке к празднованию юбилея великого композитора.

В ходе мероприятия планируется обсудить следующие вопросы:

- Планы подготовки учреждений культуры Центрального федерального округа и Тамбовской области к юбилею С.В.Рахманинова на 2020-2023 годы;

- С.В. Рахманинов и русская национальная музыкальная традиция;

- Роль музеев и музейных коллекций в изучении и продвижении рахманиновского наследия в России и в мире;

- "Ивановка" как ведущий мировой социокультурный и мемориальный центр, посвященный С.В.Рахманинову;

- Рахманиновские традиции в музыкальном образовании;

- Роль С.В.Рахманинова в детском музыкальном образовании и просвещении.

"В первый день, 10 сентября, в Тамбовской областной библиотеке имени А.С.Пушкина состоятся открытие выставки Российского национального музея музыки "Сергей Рахманинов: Я - русский композитор...", посвященной С.В.Рахманинову, и рабочее совещание с членами организационного комитета по подготовке и проведению празднования 150-летия со дня рождения С.В.Рахманинова", - сообщили организаторы мероприятия.

Второй день, 11 сентября, пройдет в музее-заповеднике С.В.Рахманинова "Ивановка". После экскурсии по музею будет организован Круглый стол "Сергей Рахманинов. О подходах к актуализации наследия". Завершится мероприятие концертом классической музыки из произведений С.В.Рахманинова, который уже в 20-й раз даст в музее-заповеднике народный артист России, пианист Николай Львович Луганский.

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