Гендиректор ПАО "ММК" утвердил программу сохранения биоразнообразия на Южном Урале

ТАСС. 11 сентября. Генеральный директор ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Павел Шиляев утвердил программу по сохранению и повышению биологического разнообразия на территории Челябинской области. Об этом сообщили в пятницу в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

"Программа является логическим продолжением деятельности ММК, направленной на формирование благоприятной окружающей среды в местах размещения активов компании", - цитируют в управлении слова Шиляева.

О программе

В компании отмечают, что программа предусматривает реализацию мероприятий по следующим основным направлениям деятельности: восстановление и развитие биоразнообразия реки Урал и Магнитогорского водохранилища; сохранение и повышение биоразнообразия на территориях, прилегающих к объектам ПАО "ММК"; озеленение территории города Магнитогорска.

"Один из ключевых элементов программы – восстановление и развитие биоразнообразия реки Урал и Магнитогорского водохранилища, которому в 2015 году был присвоен статус объекта рыбохозяйственного назначения высшей категории, что предполагает возможность использования водохранилища для вылова особо ценных и ценных видов рыб или для их искусственного воспроизводства", - сказано в сообщении.

Для кардинального улучшения качества воды Магнитогорского водохранилища ПАО "ММК" реализовал в 2016-18 гг. проект "Реконструкция системы оборотного водоснабжения с расширением резервуара охладителя" общей стоимостью более 600 млн рублей. "Достигнута максимальная изоляция Магнитогорского водохранилища от влияния сточных вод ПАО "ММК", что подтверждает отсутствие сбросов комбината в Магнитогорское водохранилище с ноября 2018 года и по настоящее время", - сообщают в управлении.

На комбинате отмечают, что для повышения биоразнообразия водных экосистем ПАО "ММК" по согласованию с Нижнеобским территориальным управлением Росрыболовства (Тюмень) осуществляет зарыбление реки Урал и Магнитогорского водохранилища молодью сазана, который является аборигенным видом и одним из наиболее ценных объектов рыболовства. В период с 2018 по 2021 годы в акваторию Магнитогорского водохранилища будет выпущено около 800 тыс. мальков сазана штучной навеской 10 граммов.

"В 2020 году запланирован эксперимент по выпуску 12 тыс. экземпляров молоди белого амура и толстолобика в оборотную часть Магнитогорского водохранилища. Белый амур и толстолобик – травоядные рыбы, которые питаются зелеными водорослями и фитопланктоном. Они предотвращают зарастание водоемов водорослями, уничтожают отмершие растения, что увеличивает содержание кислорода в воде. По результатам эксперимента планируется выполнить обоснование рыбоводно-биологического зарыбления Магнитогорского водохранилища на реке Урал дополнительными видами рыб", - рассказали в управлении.

Там добавили, что в 2020 году выполнены экспериментальные биомелиоративные работы по высадке 2 тыс. саженцев водного гиацинта эйхорния в оборотную часть Магнитогорского водохранилища. Применение этих саженцев повышает качество воды за счет ее биологической очистки от растворенных загрязняющих веществ посредством природного сорбента.

"По результатам эксперимента специализированной организацией будут определены оптимальные участки для размещения водных растений, а также их видовой и количественный состав. В 2021 году планируется закупить и высадить новые виды водных растений, а также отследить их влияние на качество воды в оборотной части Магнитогорского водохранилища", - отмечают на комбинате.

Биоразнообразие вблизи объектов ММК

Еще одно направление принятой программы – сохранение и повышение биоразнообразия на территориях, прилегающих к объектам ПАО "ММК".

В 2020-2021 годах специализированная организация выполнит комплексное экологическое обследование и разработку профильных мероприятий. В их числе них в управлении перечисляют обследование территории и утверждение списка видов-индикаторов, исследование и мониторинг видов-индикаторов, выявление видов флоры и фауны, подлежащих сохранению и восстановлению; разработка мероприятий по сохранению биоразнообразия, определение контрольных точек для оценки их эффективности, а также размещение в публичном пространстве отчетов, с участием заинтересованных сторон в обсуждении результатов работы.

"Разработанные мероприятия по сохранению и повышению биоразнообразия на территориях, прилегающих к объектам ПАО "ММК", будут реализовываться поэтапно до 2025 года за счет собственных средств комбината", - сказано в сообщении.

Озеленение Магнитогорска

Важной частью природоохранной деятельности ПАО "ММК" является озеленение территории Магнитогорска. Комбинат совместно с администрацией города реализует масштабную программу по озеленению Магнитогорска, в рамках которой до 2023 года планируется высадить около 11 тыс. саженцев деревьев и кустарников. Инвестиции в проект составят 57 млн рублей.

За последние три года благодаря проектам комбината по озеленению города высажено более 6 тыс. единиц зеленых насаждений, видовой состав которых включает в себя саженцы ясеня, остролистного клена, липы, березы, сибирских елей, рябины. Посадки выполняются специализированной организацией из Екатеринбурга, саженцы приобретаются в питомниках Казани и Перми. За счет средств ПАО "ММК" также осуществляется уход и полив, а при необходимости – и замена посадочного материала.

В 2020 году массовая высадка деревьев запланирована на позднюю осень, когда растениям будет проще адаптироваться. Будет высажено почти 2 тыс. саженцев остролистного клена, березы, сибирских елей.

"Программа озеленения является неотъемлемой частью общей стратегической инициативы комбината "Чистый город", которая предполагает снижение к 2025 году уровня загрязнения атмосферы Магнитогорска до значений, соответствующих понятию "благоприятная окружающая среда", - сказано в сообщении.

Восстановление нарушенных земель

В компании отмечают, что большое внимание уделяется восстановлению нарушенных земель. В рамках программы по рекультивации отработанного пространства Западного карьера горы Магнитной в настоящее время выполнена биологическая рекультивация на площади 154 тыс. кв. метров, высажено 5,6 тыс. саженцев ясеня, березы, яблони и 5,9 тыс. кустарников акации и шиповника. Затраты на эти мероприятия составили 85 млн. рублей.

До 2025 года на всей площади отработанного Западного карьера горы Магнитной, которая оценивается в 1,5 млн кв. метров, будет выполнена биологическая рекультивация, которая предусматривает создание экранирующего и плодородного слоя (агротехнический этап), посев трав, высадку кустарников и деревьев (лесотехнический этап).

"Выполняя мероприятия по сохранению биоразнообразия, ПАО "ММК" демонстрирует экологически ответственный подход, способствует устойчивому развитию окружающей территории и вносит действенный вклад в восстановление и поддержание разнообразия жизни на планете", - резюмировали на комбинате.

О комбинате

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью.