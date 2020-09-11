"Кузбассразрезуголь" повысил качество очистки сточных вод на Талдинском разрезе

ТАСС, 11 сентября. Компания "Кузбассразрезуголь" (предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании, Кемеровская область) ввела в эксплуатацию современные очистные сооружения на Талдинском угольном разрезе, объем инвестиций составил более 97 млн рублей. Новый природоохранный объект предназначен для очистки карьерных сточных вод на Таежном поле предприятия, сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

"Гидротехническими решениями проекта предусмотрена многоступенчатая очистка сточных вод. В состав объекта входят каскад прудов-отстойников, многослойный фильтрующий массив, система трубопроводов и контрольно-измерительная аппаратура", - сказано в сообщении.

Принцип очистки

В компании рассказали, что карьерные и поверхностные сточные воды с водосборников поступают в первые два последовательно размещенные пруда-отстойника, где происходит предварительная механическая очистка от взвешенных веществ (глины, песка и т.д.). Затем стоки проходят через фильтрующую дамбу, которая состоит из слоев песчаника, горельника, известняка и цеолита - природного материала, обладающего уникальными адсорбционными свойствами, который образовался в результате затвердевания и выветривания продуктов извержений доисторических вулканов. Цеолит обладает способностью связывать тяжелые металлы, фенолы, нитраты, вещества азотной группы, активно поглощает сероводород.

После прохождения через фильтрующий массив очищенные воды собираются в третьем технологическом пруду-отстойнике. В дальнейшем качество очищенной воды будет ежемесячно контролироваться лабораторными исследованиями. Для наблюдения за поверхностью фильтрационного потока установлены три скважинных пьезометра (прибор для измерения давления жидкостей), для оценки уровня воды в отстойниках обустроены три водомерных поста.

"Компания уже имеет опыт эксплуатации подобных объектов и на практике доказала эффективность технологии с применением сорбирующих материалов, в частности цеолита. С помощью комбинации методов очистки (механический и адсорбционный) повышается качество сбрасываемых сточных вод. Это позволяет компании соответствовать требованиям действующего природоохранного законодательства", - приводят в пресс-службе слова начальника департамента по экологии и землепользованию АО "УК "Кузбассразрезуголь" Захара Сапурина.

О компании

В "Кузбассразрезуголь" входят шесть филиалов: разрезы "Кедровский", "Моховский", "Бачатский", "Краснобродский", "Талдинский", "Калтанский", а также одна шахта "Байкаимская".

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.