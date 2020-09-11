"Главстрой" пригласил компанию "Культура" для управления сервисами ЖК "Береговой"

Москва, 11 сентября. "Главстрой" пригласил цифровую компанию "Культура" для управления сервисами и системами жилого квартала премиум-класса на Москве-реке "Береговой", расположенного в престижном Западном административном округе, в историческом районе Филевский парк по адресу: Береговой проезд, вл. 2-3.

Технологическая инфраструктура ЖК "Береговой" представляет собой комплекс сложных инженерно-технических систем и сооружений, включает оборудование, умные сервисы, мобильные приложения, маркетплейс, обеспечивающие жителей необходимым набором услуг по управлению недвижимостью и комфортному проживанию с учетом личных потребностей.

Оснащенность ЖК "Береговой" соответствуют самым высоким современным стандартам, что предъявляет соответствующие требования к эксплуатации жилого комплекса, обеспечению прозрачности и цифровизации услуг по управлению ЖК, а также поддержанию инвестиционной привлекательности недвижимости. Компания "Культура" предоставляет готовые цифровые решения по управлению недвижимостью бизнес- и премиум-класса, а также учитывает уникальные особенности каждого объекта.

"Культура" - это действующая информационная система управления жилым комплексом, которая включает в себя автоматизированную систему управления инженерно-технической инфраструктурой жилого комплекса, единую программно-аппаратную платформу для управления деятельностью управляющей компанией и взаимодействия с жителями.

Благодаря данной системе управляющая компания осуществляет диспетчеризацию задач между работниками и контроль их выполнения, систему для управления финансами и тарифами, а также инструменты, которые позволят в режиме реального времени отслеживать уровень удовлетворенности жителей оказываемыми услугами.

Для жителей ЖК "Береговой" предусмотрено специальное мобильное приложение с удобным интерфейсом и личным кабинетом, с помощью которого можно управлять квартирой, домашними сервисами, взаимодействовать с управляющей компанией, а также делать покупки и осуществлять платежи.

"Для нас важно сохранить проект "Береговой" после ввода в эксплуатацию таким, каким он задумывался: от идеи и архитектурной концепции до высокого уровня цифровой оснащенности и качества жизни. Для этого на этапе проектирования мы продумали множество возможных сценариев эксплуатации комплекса и технологические требования к ним, чтобы наши клиенты могли забыть о бытовой рутине. Нам хотелось, чтобы жители "Берегового" могли, например, отправить детей гулять во двор, заказать на это время клининг в квартире и одновременно в лобби на первом этаже встретиться с деловыми партнерами. И при этом, чтобы они были спокойны, пока дети гуляют на улице, могли получить смс-оповещение, что уборка завершена, а также напоминание, что вечером состоится афтепати на набережной. Чтобы воплотить эту или похожие истории в жизнь, жилой комплекс должен обладать серьезной цифровой "начинкой", объединяющей в единое информационное пространство техническую базу комплекса, управляющую компанию и жителей. Мы выбрали компанию "Культура", потому что у нее есть готовые решения для выполнения этих задач", - сказал директор проекта "Береговой" Роман Гудаев.

О жилом квартале на Москве-реке "Береговой"

Жилой квартал премиум-класса "Береговой" расположен на береговой линии Москвы-реки, в престижном Западном административном округе, в историческом районе Филевский парк по адресу Береговой проезд, вл.2-3. "Береговой" - это все в комплексе: городской кластер с комплексной инфраструктурой для современной жизни. Проект предполагает создание 740 рабочих мест. На территории 32 га появятся жилые дома, образовательный кластер с обучением от дошкольного возраста до ВУЗа, спортивный комплекс, поликлиника, сеть променадов, стрит-ритейл с магазинами, ресторанами, кафе-кондитерскими, парк для прогулок и активного отдыха, закрытые дворики, комьюнити-клуб и авторские входные группы с уютными лобби. "Береговой" - один из самых масштабных проектов, связанных с городской программой развития Москвы-реки и набережных. Одним из ключевых центров притяжения ЖК "Береговой", доминантой локации, станет километровая пешеходная набережная, которая станет продолжением Филевской набережной. Вместе их протяженность составит 6 км. В локации "Берегового" доступны все виды транспорта и при этом нет перегруженных автомагистралей. В пешей доступности находятся станции метро: "Фили" и "Шелепиха", а также одноименная станция МЦК - "Шелепиха".

Об АО "Главстрой"

АО "Главстрой" основан в 1995 году. Ведет свою историю с создания в 1954 году Постановлением Совмина СССР и ЦК КПСС Главного управления по жилищному и гражданскому строительству г. Москвы. Компания осуществляет полный цикл работ от разработки концепции застройки до ввода и последующей эксплуатации возведенных объектов. Акцент делается на комплексном развитии территорий, создании жилых кварталов со всей сопутствующей социальной инфраструктурой. Градостроительные проекты компании формируют эффективную городскую среду, создающую условия для социально-экономического развития локаций присутствия. Среди реализованных проектов: ЖК "Яуза-парк", "Мичуринский", "Подольские просторы", "Юго-Западный", "Центральный", курортный район "Имеретинский" в Сочи и т.д. "Главстрой" реализует социокультурную программу парков в московских проектах компании.