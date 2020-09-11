Более 4,8 млн руб направят на покупку служебного жилья для медиков Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство Ульяновской области направит более 4,8 млн рублей на покупку служебного жилья для врачей региона у рамках программа "Развитие здравоохранения в Ульяновской области", сообщает в пятницу пресс-служба законодательного собрания региона.

"Помочь врачам в этот непростой период, обеспечив их служебным жильем, это, на наш взгляд, крайне важно. К тому же мы рассчитываем, что этот шаг поможет нам решить вопросы нехватки медицинских кадров на селе и вывести оказание помощи пациентам на более высокий уровень", - цитирует пресс-служба слова председателя комитета по соцполитике, госстроительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества Сергея Шерстнева.

Он также отметил, что дополнительное финансирование выделено на закупку медицинского оборудования в Центр охраны репродуктивного здоровья семьи, оснащение фельдшерско-акушерских пунктов в селах Петровское Чердаклинского района и Нагаево Карсунского района и на соцподдержку медицинских работников.