HR Manemanagement 2020. Pandemic trends пройдет с 30 сентября по 2 октября

Москва, 11 сентября. Международная конференция HR Management 2020. Pandemic trends пройдет с 30 сентября по 2 октября в Москве. Мероприятие объединит HR и IT-директоров ведущих российских и международных компаний, экспертов в области трансформации бизнеса и антикризисного HR, а также юристов-практиков в сфере трудового права. Участники обсудят модели управления персоналом во время и после пандемии.

В конференции заявлены представители таких крупных брендов, как Северсталь, РФПИ, Coca-Cola, HBC Россия, Biocad, Абсолют Банк, РЖД "Вкусвилл", Росатом, РЖД, Ernst & Young, ЦУМ, X5 Retail Group, АББ Россия, "Нанолек", "Система-Капитал", Росатом, ФПК, "Инвитро", "Сколково", Ernst & Young, "МТС-Банк", "Ашан".

"Быстрый переход компаний на дистанционную работу дал новый импульс практикам HR. Чтобы сохранять эффективность, нужно было быть гибкими: легко перестраиваться в зависимости от ситуации, облегчать сложные процессы, пересматривать уровни принятия решений, делать все, чтобы сохранять правильный бизнес-фокус, - отметила директор по персоналу РФПИ Оксана Пудова. – Пандемия заставила бизнес посмотреть по-другому на разные процессы. Ведь онлайн форматы имеют свои особенности, которые важно учесть как с технической стороны, так и принимая во внимание внутреннюю корпоративную культуру и текущие привычки сотрудников".

Программа конференции состоит из трех частей. Дискуссии первого дня будут посвящены отраслевым трендам в условиях пандемии. В частности, собравшиеся обсудят кадровые аспекты карантина, особенности организации труда и цифровые инструменты поддержки сотрудников во время пандемии, способы сохранения эффективности бизнеса на удаленке и ряд других вопросов.

Темой второго дня работы конференции станет смена бизнес-модели. Участники конференции поделятся своим опытом трансформации бизнес-процессов и подбора сотрудников в "пандемийную" эпоху.

В рамках третьего тематического блока профильные эксперты рассмотрят актуальные методы антикризисного HR и приведут примеры из своей практики. Все сессии международной конференции пройдут в разных форматах, в их числе – доклады, кейс-презентации, воркшопы, HR-дебаты и мастер-классы.

Организатором международной конференции "HR Manemanagement 2020. Pandemic trends" выступает Inform Media Conferences. Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться на сайте .

Возрастная категория: 18+.