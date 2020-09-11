"Россети" готовы обеспечить надежное электроснабжение избирательных участков

ТАСС, 11 сентября. Во всех региональных подразделениях ПАО "Россети", в том числе в компании "Россети Урал", введен полный запрет на все плановые работы и переключения в Единый день голосования. Исключения составляют лишь работы, связанные с предотвращением развития и ликвидацией последствий технологических нарушений. Эти меры предпринимаются для обеспечения максимальной надежности энергоснабжения потребителей накануне и в Единый день голосования 13 сентября - выборы различных уровней пройдут практически во всех регионах присутствия группы компаний "Россети".

"Данная мера необходима для того, что обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение <в том числе> избирательных участков на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края", - сказано в сообщении департамента по связям с общественностью "Россети Урал".

Там напомнили, что в 58 субъектах РФ предусмотрено досрочное голосование 11 и 12 сентября. "Накануне Единого дня голосования энергетики выполнили весь комплекс необходимых организационно-технических мероприятий по обеспечению надежной работы объектов электросетевого комплекса и бесперебойного электроснабжения избирательных участков и комиссий. Всего от энергообъектов ПАО "Россети" запитано 45 162 избирательных участков/комиссий, 30 662 – напрямую", - сообщили в департаменте, добавив, что в зоне ответственности "Россети Урал" функционируют порядка 3 тыс. избирательных участков и комиссий.

"Во всех подразделениях ПАО "Россети" мобилизован технический персонал, для сотрудников проведены дополнительные инструктажи, оперативно-выездные бригады усилены дополнительным ремонтным персоналом", - отметили в компании.

В период с 11 по 13 сентября в оперативной готовности будет находиться несколько сотен аварийно-восстановительных бригад компании "Россети Урал". В полную готовность приведены резервные источники электроснабжения – передвижные электростанции различной мощности, которые в случае необходимости могут быть задействованы для электроснабжения избирательных участков. Комплекс организационно-технических мероприятий, проведенных энергетиками, должен свести к минимуму возможные технологические нарушения на электросетях, снабжающих электроэнергией избирательные участки, чтобы жители регионов смогли беспрепятственно принять участие в голосовании.

"Накануне и в день выборов на всей территории присутствия ПАО "Россети", включая территорию функциональной ответственности компании "Россети Урал", будет организовано круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц, предусмотрена четкая схема оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад, которые находятся в состоянии немедленной готовности к выезду на случай технологических нарушений", - сообщили в департаменте. Там также напомнили, что в компании "Россети Урал" работает несколько каналов коммуникации, по которым потребители могут связаться с энергетиками. "Можно обратиться к специалистам телефонного Центра обслуживания клиентов компании по бесплатному номеру, операторы работают круглосуточно и без выходных. Также можно получить online-консультацию энергетиков посредством систем мгновенного обмена сообщениями WhatsApp", - сказано в сообщении.

О компании

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний "Россети" - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

"Россети Урал" (юридическое наименование - ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", МРСК) - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Общая площадь территории деятельности – 442,9 тыс. кв. км с населением более 10 млн. человек. В зоне ответственности ОАО "МРСК Урала" находится более 130 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, более 30 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 29 тыс. МВА. Общая численность персонала в сетевом хозяйстве – порядка 15 тыс. человек.