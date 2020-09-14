Финалисты программы "ПРОМТЕХ" оцифруют промышленные предприятия

Москва, 14 сентября. Финальный демодень программы поддержки технологий для промышленности "ПРОМТЕХ", которую провели Фонд "Сколково" и "Инновационный центр Ай-Теко", прошел 10 сентября в Технопарке Сколково. 14 стартапов-финалистов представили свои решения компаниям промышленного сектора.

Программа поддержки технологий для промышленности ПРОМТЕХ проходила с 10 марта по 10 сентября 2020 года. Организаторы программы провели стратегические сессии с представителями промышленных компаний, выявляя актуальные потребности и задачи. С учетом сформированной матрицы потребностей было проведено 2 отборочных тура. За время проведения программы поступило более 350 заявок от стартапов, проведено более 100 очных встреч, 50 команд прошли все этапы экспертного отбора и выбраны для работы с заказчиками.

Критериями отбора стали соответствие потребностям предприятий промышленного сектора, зрелость решения и его перспективность, понимание рынка и реальных запросов предприятий, готовность дорабатывать решение под потребности заказчиков.

В программе не было длительного обучения, классических трекеров и еженедельных обязательных встреч. Вместо этого были однодневные практические занятия по B2B продажам и Customer Development, мастер-классы по подготовке презентаций и ораторскому искусству, а самое главное — работа на встречах с заказчиками.

На демодне 10 сентября 14 из 50 компаний-финалистов выступили перед потенциальными клиентами с презентациями своих решений. На мероприятии присутствовали более 140 представителей промышленных предприятий в том числе РЖД, Северстали, КАМАЗа, "Газпромнефть — Цифровые решения", ТехноНИКОЛЬ, СИБУРа, Норильского Никеля, Кировского завода и других.

Свои решения и кейсы презентовали 14 стартапов:

ГК "Генезиз Знаний" – интеллектуальные системы управления ресурсами предприятий; Протеже – веб-приложение по автоматизации жизненного цикла нарядов-допусков на проведение работ повышенной опасности; Piklema – решения на основе прогнозной аналитики для горнодобывающей отрасли; Enreport – облачная платформа для оптимизации торговых стратегий на энергорынках; AURORAi – поиск дефектов, визуальный осмотр, бесконтактные измерения; Hologroup с решением Virtonex для создания и проведения виртуальных выставок и шоурумов; RoboCV – интеллектуальные системы автопилотирования складской и производственной техники для перевозки грузов; Navigine – платформа мониторинга перемещения персонала и ценных активов предприятия на основе точного позиционирования внутри и вне помещений; Varwin – платформа для создания и управления VR и 3D решениями без программирования; Viptech – решения в области индустриальной автоматизации; Flowcom Cloud Solutions – разработчик IT-решений в сфере технического обслуживания и ремонта оборудования и инженерных систем; Case Platform – универсальный no-code конструктор для создания бизнес-приложений без программирования; Центр2м: программная платформа CenterVision для видеоанализа процессов и цифрового контроля предприятий; ViewApp – платформа для автоматизации любых видов осмотра.

"Кризис, вызванный пандемией, четко показал истинную роль цифровых технологий. То, что раньше казалось забавной игрушкой, сегодня стало приоритетным решением реальных задач, которые стоят перед предприятиями. Несмотря на все негативные последствия пандемии, она дала беспрецедентный стимул для внедрения технологий", — отметил вице-президент, исполнительный директор ИТ-кластера Фонда "Сколково" Константин Паршин.

"Главный результат программы, это то, что некоторые финалисты уже приступили к внедрению своих решений на предприятиях-партнерах программы, — сказал старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково" Кирилл Каем. — Сегодня для промышленных предприятий наиболее актуальны решения, которые позволяют снизить зависимость всех бизнес-процессов от непосредственного присутствия человека — в офисе, на производстве, складе. Растет востребованность технологий VR/AR, карантин придал ускорение этому процессу. Например, в ближайшее время будут активно внедряться системы подсказок на основе дополненной реальности для специалистов, которые решают сложные технические задачи. И, конечно, сохраняется интерес к технологиям компьютерного зрения, системам контроля качества производства, цифровым двойникам".

Генеральный директор "Инновационного центра Ай-Теко" Вячеслав Гариев отметил, что провести программу в условиях ограничений оказалось довольно сложной задачей и для организаторов, и для стартапов, и для заказчиков.

"Пандемия для всех стала вызовом. Те компании, которые сохранили активность и нашли в себе силы продолжать работу, искать и внедрять инновации, имеют все шансы выйти из кризиса более сильными и успешными. Заказчики из промышленного сектора открыты для инноваций. Но они хотят видеть готовое решение, с понятной экономикой и прогнозируемой эффективностью, за которым стоит сильная и надежная команда. Задача программы "ПРОМТЕХ" как раз заключалась в том, чтобы выявить такие инновационные компании и познакомить их с промышленными предприятиями, понимающими необходимость цифровой трансформации", - подчеркнул Гариев.

"Промышленность вступила в эпоху цифровой трансформации. Самым популярным инструментом поиска и привлечения инновационных решений стали корпоративные акселераторы. Но мы видим, что у этого формата есть проблемные точки. Это неумение сформулировать бизнес-задачу, необходимость доработки и кастомизации продукта под требования и ИТ-структуру заказчика, сложности коммуникации и разница в бизнес-культуре стартапов и корпораций. Не хватает посредника, который помогает сформулировать задачу и подобрать релевантные ей стартапы, — сказала директор по развитию "Инновационного центра Ай-Теко" Жамиля Каменева. — Наша программа взяла на себя эту роль. Она построена на потребностях заказчиков. Отталкиваясь от них, мы выстраивали взаимодействие со стартапами. Другой путь не работает. Мы готовы делать такие программы под конкретные запросы заказчиков из разных отраслей".

Все решения, прошедшие отбор, будут рассмотрены для включения в карту "ИТ поставщики для промышленности 2020", которую разрабатывает портал TAdviser при поддержке Фонда "Сколково" и "Инновационного центра Ай-Теко".

"Отобранные решения не должны оставаться достоянием ограниченного круга заказчиков, важно, чтобы они заняли свое место на рынке наряду с уже состоявшимися компаниями, — считает главный редактор TAdviser Александр Левашов. — Я рад, что нас пригласили для разработки первой карты ИТ-решений для промышленности. В ней будут представлены только российские компании и только поставщики решений, отражающие специфические задачи промышленности. Сегодня мы продемонстрировали первую версию карты, в ближайшее время мы ее доработаем и презентуем официально".

Программа "ПРОМТЕХ" – это третий совместный проект Фонда "Сколково" и компании "Инновационный центр Ай-Теко": в 2018 году партнеры успешно реализовали программу для FinTech и ретейла, а в 2019 году – для банковской сферы. Программа отбора и поддержки высокотехнологичных проектов в промышленном секторе "ПРОМТЕХ" направлена на выявление наиболее эффективных решений, способных модернизировать российскую промышленность с учетом передовых технологических трендов. Отобранные стартапы получают возможность презентовать свои решения крупнейшим промышленным предприятиям России. Сайт программы: https://promtech.iteco-inno.ru

Фонд "Сколково" – некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра "Сколково". Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов "Сколково" уже приблизилось к 2,5 тысячам. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы. В 2019 году выручка резидентов составила более 100 млрд рублей, а сумма привлеченных ими инвестиций превысила 13 млрд руб. С 2019 года закон позволяет любой организации, занимающейся исследовательской деятельностью на территории России, получить доступ ко всем сервисам и льготам Инновационного центра. На территории Инновационного центра "Сколково" расположен Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), входящий в топ-100 молодых университетов мира по версии Nature Indeх. Инфраструктуру Инновационного центра составляют, в частности, крупнейший в Европе Технопарк и исследовательские центры индустриальных партнеров. В 2019 году в Инновационном центре открылись три новых партнерских R&D-центра - компаний "Сибур", ТМК и "Татнефть". На территории "Сколково" в общей сложности уже введено в эксплуатацию более 750 тыс. кв. м. жилых кварталов, исследовательских и образовательных центров. Внебюджетные инвестиции в создание инфраструктуры превысили 100 млрд руб.

"Инновационный центр Ай-Теко" – поставщик ИТ-решений для бизнеса. Разработки центра базируются на инновационных технологиях, которые обеспечивают эффективную цифровую трансформацию компаний. Входит в ГК "Ай-Теко", является резидентом Сколково с 2015 года. С 2018 года развивает направление по работе с инновациями и стартапами.

Компания разрабатывает программные решения и реализует проекты полного цикла по тестированию программного обеспечения на различных программно-аппаратных комплексах. Клиентами "ИЦ Ай-Теко" являются ведущие банки России, страховые и телекоммуникационные компании, ритейл-операторы. Всего выполнено более 300 проектов разработки и тестирования программного обеспечения. В штате компании работает более 500 человек. На "ИЦ Ай-Теко" зарегистрировано более 100 патентов.