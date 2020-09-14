Малый бизнес сможет выпустить виртуальные бонусные карты по программе "Loyalty GetMeBack"

Москва, 14 сентября. МТС в партнерстве со стартапом GetMeBack запустила сервис для создания программы лояльности "Loyalty GetMeBack". Услуга позволит компаниям малого бизнеса выпускать виртуальные бонусные карты с собственным дизайном и условиями. Первые два месяца услуга предоставляется бесплатно. После пробного периода подписка на сервис будет стоить 990 рублей в месяц.

Для создания программы лояльности и выпуска бонусных карт предпринимателю нужно зарегистрироваться на площадке МТС Твой Бизнес, настроить условия бонусной системы и дизайн карт. Инструмент позволяет разделить клиентов на сегменты, увидеть статистику их покупок и отправить push-уведомления сразу всем или части пользователей. Клубные карты компаний хранятся в "виртуальном кошельке" смартфонов клиентов (приложение "Wallet" в iPhone, "WalletPasses" – в смартфонах с Android) вместе с банковскими картами и билетами. Количество накопленных бонусов и срок их действия обновляются автоматически и отображаются на лицевой стороне карты.

"Свои программы лояльности имеют многие крупные компании. Это помогает им удерживать существующих клиентов и привлекать новых. Теперь и малый бизнес получил доступ к созданию и управлению собственными бонусными картами на основе виртуальных карт в смартфоне. На старте работы программы лояльности не всегда приносят выгоду быстро. Поэтому мы постарались сделать инструмент, который позволяет легко корректировать условия, находить самых преданных покупателей, экспериментировать и учиться выстраивать взаимовыгодные отношения с пользователями", – комментирует руководитель центра продуктов для малого и среднего бизнеса МТС Твой Бизнес Дарья Ведерникова.