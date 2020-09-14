Форум "Будущее управленческих профессий: за гранью цифровой эпохи" пройдет онлайн

Москва, 14 сентября. Что необходимо сделать в системе управления, чтобы учет всех вызовов, с которыми сталкивается бизнес и лидер во главе него, был наиболее широким? Эти и другие вопросы обсудят на форуме "Будущее управленческих профессий", организуемом Ассоциацией менеджеров в день выхода XXI рейтинга "ТОП- 1000 российских менеджеров". Форум пройдет 15 сентября с 11:00 до 16:30. Онлайн-трансляция события будет доступна на ресурсах Ассоциации менеджеров.



Речь на форуме пойдет о том, что цифровая трансформация и искусственный интеллект, о которых так много говорилось на протяжении последних нескольких лет, явно не справляются сами по себе с комплексом сложнейших вызовов, которые стоят перед человечеством в текущий момент истории. Поэтому современные вызовы требуют от лидеров взвешенного похода без слепой опоры на "автопилот" прошлых кризисов. Ключевым становится учет критичных факторов развития, которые начинают играть решающую роль при принятии того или иного управленческого решения: биоэкологические, социально-этические, технологические и цифровые факторы, а также финансово-экономические.



Отойдя от строго функционального деления, принятого в рейтинге "ТОП-1000 российских менеджеров", можно будет более фокусно рассмотреть ключевые факторы и обсудить их влияние на решения лидерами бизнеса через практические кейсы.

На форуме (18+) будет представлен XXI релиз рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров".

"COVID-19 изменил наш бизнес, нашу реальность, нашу жизнь. Пандемия – еще и краш-тест антикризисных компетенций для управленцев, это проверка креативного таланта, отношения к сотрудникам, скорости реагирования, правильности принятия решений, внутренней эффективности. Наш рейтинг отражал и будет отражать те изменения, которые происходят в бизнесе России. Проект трансформируется, расширяется, обрастает новыми функционалами", - отметил президент-основатель Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.

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Модератор: Вячеслав Евсеев, исполнительный директор, Ассоциация менеджеров.



Среди спикеров:

Марко Эспозито, профессор IE Business School

Александр Чулок, директор, Центр научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Арташес Сивков, первый исполнительный вице-президент по развитию массового рынка ПАО "Вымпелком"

Алла Соколова, генеральный директор Мэри Кэй в России

Александр Чуб, президент, ГК "Русские башни"

Николай Соломон, АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"

Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер, НТВ

ВымпелКом - Технологический партнер

Промсвязьбанк – Партнер

ФЦК - Партнер

Стратегический партнер — АЭИ "Прайм"

Генеральный телевизионный партнер — АО "Телекомпания НТВ"

Генеральный радиопартнер — Business FM

Интеллектуальный партнер — "Российская газета"

Официальный партнер — ТАСС

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