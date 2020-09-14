VI полумарафон "Ростов Великий" пройдет 27 сентября

Москва, 14 сентября. Шестой полумарафон "Ростов Великий" (0+) пройдет в самом древнем городе Золотого кольца 27 сентября. Забег станет продолжением сезона проекта "Фармэко – Бегом по Золотому кольцу – 2020", объединяющего спортсменов со всей России.

Принять участие в полумарафоне могут все желающие в возрасте от четырех лет. Спортсменам будут предложены дистанции на 3 км, 10 км и 21,1 км. Самые маленькие участники беговых соревнований смогут испытать себя в стартах на 400 и 800 м. Также открыта регистрация на эстафету в два этапа по 10,550 км.

В рамках социальной программы в беговом событии бесплатно примут участие 350 школьников, студентов и учащихся профессиональных образовательных организаций Ростовского муниципального района. Бегуны с ограниченными возможностями здоровья по традиции выйдут на старт "Забега безграничных возможностей" и преодолеют 800 метров дистанции.

В этом году маршрут будет проходить по отреставрированному историческому центру, мимо Ростовского кремля — одной из главных достопримечательностей древнего города. Благодаря рельефу местности многим спортсменам прошлого года удалось обновить свои личные рекорды, а некоторым – впервые подняться на пьедестал.

"Каждый год в Ростов приезжает около двух тысяч бегунов, профессионалов и любителей со всей страны, чтобы принять участие в нашем полумарафоне, и этот сезон не станет исключением. На радость участников мы решили вернуть маршрут 2018 года, который полюбился нашим постоянным бегунам. Личникам быть! В награду за участие Ростов порадует гостей достопримечательностями и живописными видами, мимо которых проходят трассы", — отметила руководитель проекта "Фармэко — Бегом по Золотому кольцу" Юлия Агеева.

Беговое событие пройдет с учетом актуальных рекомендаций Роспотребнадзора. Главное требование для всех посетителей зоны стартово-финишного городка – наличие защитной маски и температура тела не выше 37°С. Для бегунов будут организованы стартовые коридоры, которые помогут избежать скопления людей.