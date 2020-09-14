Сергей Шнуров провел "Data Debatы" в поддержку форума "Сильные идеи для нового времени"

Москва, 14 сентября. В центральном офисе компании "Мегафон" в Москве прошли "Data Debatы" в поддержку трека "Доступность данных. Данные как ресурс" в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" (12+), который организует Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Фондом Росконгресс. Модератором встречи выступил известный рок-музыкант и актер Сергей Шнуров. В дебатах приняли участие генеральный директор ПАО "Мегафон" Геворк Вермишян, специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" Дмитрий Песков, а также топ-представители ВТБ, МТС, "Яндекс" и других значимых отечественных компаний, а также объединений и государственных ведомств.

"Одна из самых обсуждаемых идей этого трека - это выработка мер и решений с помощью данных, нацеленных на решение проблем бедности. Больше тысячи человек выразили заинтересованность и порядка полусотни активно работают над ней. Если хотите, чтобы эта идея была презентована руководству страны, голосуйте за нее и предлагайте свои доработки на платформе форума!" - этими словами модератор "Data Debatов" Шнуров открыл вечер, предлагая гостям в зале с присущим ему артистизмом и харизмой перейти на сайт idea.asi.ru при помощи выведенного на экран QR-кода для голосования и доработки идеи "Меры и решения, нацеленные на снижение уровня бедности на основе технологий AI&Data".

Чего опасаются россияне, когда заполняют данные о себе на страницах государственных и частных сервисов? Как организовать наиболее эффективную и безопасную работу с данными? Как обеспечить принятие взвешенных законодательных норм в этой области и соблюсти права граждан? И самое главное – как работа с большими данными может помочь в борьбе с бедностью и социальным неравенством? На эти вопросы отвечали участники дискуссии, приводя конкретные примеры из российской практики.

"После 2008-го года и кризиса российской экономики как части глобальной системы, национальный ВВП уверенно рос. И важным катализатором этого роста явилось развитие системы кредитования: банки смогли организовать более эффективную систему оценки кредитоспособности клиента с тем, чтобы предоставлять ему услугу в ускоренном виде. Это способствовало развитию торговли и экономических связей, но бурный рост потребительского кредитования со временем стал приводить к излишней закредитованности населения. Тогда Центробанк, реагируя на ситуацию, ввел новую норму – показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Вот такие примеры анализа больших данных и своевременного реагирования являются дополнительным "плечом", помогающим защитить людей от финансовых сложностей, и с каждым годом их становится все больше и больше", – указал Вермишян.

Вспомнили участники дебатов и иностранный опыт – в том числе инновации в работе с данными, полученными от населения, которые внедрили в Индии и Китае. Система социального рейтинга Китая вызвала противоречивую реакцию собравшихся. "Бесчеловечной" назвал эту систему Песков. И привел российский пример так называемого "формирующего поведения", когда при оплате штрафов сразу можно платить не всю сумму, а ее половину.

"Это пример мотивирующего поведения с помощью прямых финансовых инструментов. В этом смысле и ФНС, и Минкомсвязь делают великие сервисы мирового уровня, которые являются предметом национальной гордости. Проблема в том, что в отношении использования и хранения данных мы - первобытные людоеды с точки зрения права. Чтобы это все заработало, у нас должны появиться профсоюзы, которые формируют стандарты хранения людьми своих персональных данных, адвокаты, в том числе алгоритмические, которые следят за соблюдением наших прав при работе с государственными информационными системами. Оценка гуманитарного воздействия при принятии новых законов, связанных с использованием данных. Специализированные суды, которые заточены на принятие решений, где обе стороны делают анализ на основании данных. Ничего этого у нас нет. Модель, когда человек повзаимодействовал с сайтом, сайт взял у него данные, а дальше делает с ними все, что хочет – это грабеж или людоедство", - рассказал Песков.

По мнению президента Ассоциации больших данных Анны Серебряниковой, также важно выстраивать социальных диалог между государством и гражданами и помогать адаптироваться людям в цифровом мире.

"Если человек не хочет включаться в цифровой процесс, не нужно его насильно заставлять это делать. Патерналистская социальная поддержка нужна людям незащищенным. Мы, как собрание коммерческих организаций, планируем давать людям рекомендательные сервисы, например, по открытию своего дела. Важно давать понять людям, что их поддерживает не только государство, но и бизнес, иначе обратная сторона – это тот самый китайский социальный рейтинг. Давайте будем проактивно помогать людям делать то, что они хотят, а не навязывать им в какой магазин ходить и в каком поезде ездить", - отметила Серебряникова.

"Доступность данных. Данные как ресурс" - лишь один из множества треков форума "Сильные идеи для нового времени", очная часть которого состоится в Сочи в ноябре этого года. Авторы 100 лучших идей, собранных со всей России, смогут лично представить свои работы на мероприятии. Все поступающие идеи после доработки с участием экспертов будут внедрены в реальную практику в российских регионах при содействии онлайн-проекта "Смартека".

Запись трансляции мероприятия доступна по ссылке.

Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (asi.ru) создана распоряжением правительства России от 11 августа 2011 года. Наблюдательный совет АСИ возглавляет президент России Владимир Путин.

Агентство поддерживает проекты, направленные на системные изменения в сфере улучшения делового климата и поддержки инноваций, образования и подготовки кадров, здравоохранения и социального обслуживания, регионального и городского развития.

Среди ключевых инициатив АСИ – Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах, платформа для обмена лучшими практиками "Смартека", программа "100 городских лидеров", модель повышения инновационной открытости крупных компаний и платформа Национальной технологической инициативы.

Фонд Росконгресс - социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие с 129 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.