"Русские сезоны" покажут онлайн шедевры Бизе и Пуччини

Москва, 14 сентября. На сайте "Русских сезонов" стартует новая культурная неделя. Онлайн-трансляции пройдут в рамках инициативы Stay home with Russian Seasons – постоянной акции международного культурного проекта "Русские сезоны".

15 сентября, во вторник, любители искусства смогут посмотреть на сайте редкую для российской сцены оперу на музыку Жоржа Бизе "Искатели жемчуга" (6+). Спектакль представит труппа театра "Санктъ-Петербургъ Опера".

В основе простого лирического сюжета – любовный треугольник, помещенный в экзотическое место – на остров Цейлон. Опера рассказывает о любви юноши Надира и жрицы Лейлы, счастью которых мешают верховный жрец Нурабад и избранный искателями жемчуга вождь, давний друг Надира Зурга. Ревнуя его к Лейле, Зурга решает предать обоих казни, но после мучительных раздумий дарует влюбленным жизнь.

В середине XIX века главный театр Парижа – Театр-Лирик – заказал у молодого композитора Бизе первую оперу. "Искатели жемчуга" были написаны всего за несколько месяцев. После премьеры в 1863 году известный французский композитор Гектор Берлиоз отмечал, что партитура оперы "содержит множество прекрасных выразительных моментов, полных огня и богатого колорита".

Мелодическое богатство, драматическая выразительность, особенности партитуры – главные черты "Искателей жемчуга". Музыка из этой оперы настолько популярна, что ее цитируют в кино, исполняют в инструментальных переложениях, поют рок-музыканты. Арию Надира "Je crois entendre encore" поет британский вокалист, один из лидеров группы Pink Floyd Дэвид Гилмор, а мужской дуэт для тенора и баритона "Au fond du temple saint" исполнят француз Роберто Аланья и валлиец Брин Терфель.

Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" впервые обращается к творчеству Жоржа Бизе. Спектакль народного артиста России Юрия Александрова, известного нестандартным воплощением раритетных оперных сюжетов, поразит публику великолепными исполнителями главных ролей, красочными декорациями и костюмами. Перед зрителями предстанет сказочный и прекрасный мир Востока. Действие проходит в подводном царстве, в джунглях, в пещерах, на небесах.

"Мы рады представить на "Русских сезонах" интереснейшую постановку Юрия Александрова „Искатели жемчуга“. Это не слишком хорошо известная жемчужина оперного искусства – ориентальный сюжет с французской драматургией. Наш театр много гастролирует в Европе, в том числе часто выступает во Франции, в этом году были запланированы гастроли в Ницце. Поэтому мы с радостью покажем онлайн именно эту постановку, где отразились любовь, страсть и великодушие!" – отметил директор "Санктъ-Петербургъ Опера" Евгений Малыгин.

17 сентября, в четверг, "Русские сезоны" покажут на сайте оперу Джакомо Пуччини "Манон Леско" (6+). Постановку представил Санкт-Петербургский театр "Мюзик-Холл" в рамках VII Международного фестиваля "Опера – всем" в 2018 году.

В музыкальном спектакле задействованы артисты Мариинского театра, театра "Санктъ-Петербургъ Опера", Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением народного артиста Сергея Стадлера, хор Санкт-Петербургского театра "Мюзик-Холл".

"Манон Леско" (1893) – история юной красавицы на основе популярного романа "История кавалера де Грие и Манон Леско" аббата Антуана Франсуа Прево. Юная красавица Манон Леско соглашается стать содержанкой богача Жеронта де Равуара, но влюбляется в бедного студента де Грие. Произведение выступает гимном любви – главные герои терпят лишения, чтобы остаться вместе.

Опера была показана в рамках VII Международного фестиваля "Опера – всем". Среди исполнителей: Манон Леско – Екатерина Шиманович, солистка Мариинского театра; Леско, ее брат – Тигрий Бажакин, солист оперного хора Санкт-Петербургского театра "Мюзик-Холл"; Кавалер де Грие – Дмитрий Демидчик, солист Мариинского театра; Жеронт де Равуар – Лев Эльгардт, солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра и другие. Режиссер-постановщик – Ирина Фокина.

"Оперные спектакли в качественной записи прекрасно подходят для онлайн-трансляций. На грядущей неделе мы покажем зрителям две яркие оперы, которые никого не оставят равнодушными. Демонстрируя концерты и спектакли ведущих творческих коллективов России, "Русские сезоны" помогают делать искусство доступным!" – отметил директор АНО "Русские сезоны" Алексей Лебедев.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

Справочная информация

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2020 года, во Франции, Бельгии и Люксембурге запланированы выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали.

В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах. В 2019 году в 90 городах Германии состоялось 437 мероприятий "Русских сезонов".

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

www.facebook.com/russianseasonsinfrance2020 − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK