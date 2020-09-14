Объявлены победители Кубка России по аквабайку

Москва, 14 сентября. Стали известны обладатели Кубка России по аквабайку и новым дисциплинам: гидрофлайту и мотосерфу (16+), который прошел с 10 по 13 сентября в акватории Верхней Волги на базе event-отеля Конаково Ривер Клаб. В мотосерфе Кубок стал первым в спортивной истории России официальным национальным первенством.

В соревнованиях приняли участие 87 спортсменов из 15 регионов страны. В трех водно-моторных дисциплинах: аквабайк, мотосерф и гидрофлайт был разыгран 21 комплект наград.

Борьба развернулась в аквабайк-фристайле. За первое место сражались 19 спортсменов – это рекордное количество участников за всю историю проведения соревнований в России. Пьедестал почета заняли те же атлеты, что и на Чемпионате России, который Федерация водно-моторного спорта провела в августе в Московской области. Обладателем Кубка России стал Сергей Чемезов, добавивший еще один титул к имеющимся – третьему месту на Чемпионате мира в 2019 году и первому месту на Чемпионатах России 2018 и 2020 годов.

"Сегодня я откатал на уровне свою новую программу. Не скажу, что выступление получилось идеальным, но результатом я доволен. В следующем сезоне я планирую участвовать во всех этапах Чемпионата мира, съездить на европейские игры. Но главное, очень стремлюсь участвовать в Kings Cup, который проходит в Таиланде - там собираются лучшие райдеры со всего мира", - прокомментировал Сергей Чемезов. Второе место занял Михаил Ершов, президент Федерации водно-моторного спорта России, тренер сборной России во фристайл-аквабайке. Третье место – у Арсения Матанцева, двукратного чемпиона России.

В отдельную номинацию уже по традиции был выведен нижний фристайл. Победу в этой дисциплине присудили Дмитрию Матросову. Отметим, что впервые за много лет в дисциплине "фристайл" приняла участие девушка – Екатерина Мишенина, представляющая Краснодарский край. Екатерина заняла 15-е место в общем зачете и 5-е место в зачете по нижнему фристайлу.

Соревнования во фристайле были проведены и среди детей, где победу праздновал 11-летний спортсмен из Москвы Федор Епишин.

В скоростных аквабайк-дисциплинах: слаломе и кольцевых гонках победителями в разных зачетных группах в сидячих гидроциклах (Runabout) стали Дмитрий Цуков, Дмитрий и Роман Клименко; в стоячих гидроциклах (Ski division) обладателями Кубка России стали Эдуард Саркисян, Павел Колотовкин, Александр Курдюков. Победителями Всероссийских соревнований среди детей в скоростных дисциплинах стали Степан Малов и Рустам Амерханов.

На первый в истории Кубок России по мотосерфу претендовало восемь спортсменов. Напомним, что эта дисциплина была зарегистрирована Федерацией водно-моторного спорта в Министерстве спорта осенью 2019 года. Обладателем Кубка стал Сергей Федоров. Второе место занял Константин Лисица. На третьем месте – Иван Токмачев. Все спортсмены представляли Москву.

"Федерация уделяет особое внимание развитию и популяризации новых дисциплин водно-моторного спорта – гидрофлайту и мотосерфу. На Кубке России в мотосерфе прошли гонки на скорость. В будущем, не исключаю, может появиться дисциплина мотосерф-фристайл. Федерация ведет работу по привлечению на территорию России рейтинговых мировых соревнований, для успешного проведения у нас есть все условия", - прокомментировал Михаил Ершов, президент Федерации водно-моторного спорта России.

В соревнованиях по гидрофлайту приняли участие 11 спортсменов. Победу одержал Андрей Смирнов из Москвы. "Для победы в Чемпионате России в августе мне не хватило одного балла, на Кубке я сделал следующий шаг. В Турции был неофициальный чемпионат мира, где я разделил первое-второе место. Но это были любительские соревнования. В России все официально, на высоком уровне", - прокомментировал спортсмен.

Серебряные и бронзовые медали уехали в Свердловскую область, их обладателями стали Александр Малых и Владислав Владыкин соответственно.

"В этом сезоне нам удалось провести два больших старта: Чемпионат России в августе и Кубок России. На следующий год у нас обширные планы, для проведения крупнейших соревнований сезона мы рассматриваем разные регионы страны: Москва, Санкт-Петербург, Казань, один из городов на побережье Черного моря: Сочи или Геленджик", - прокомментировал Андрей Краснов, первый вице-президент Федерации водно-моторного спорта России.

В рамках программы Кубка России также прошел мастер-класс по фристайл-аквабайку от Михаила Ершова. На закрытии мероприятия состоялось ночное фристайл-шоу "Космическая Одиссея" с участием лучших спортсменов страны в гидрофлайте.

Соревнования прошли с учетом всех требований Роспотребнадзора и Министерства спорта РФ в условиях текущей эпидемиологической обстановки.