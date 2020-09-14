Андрей Быкасов назначен Генеральным директором Агентства "Михайлов и Партнеры"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. "Михайлов и Партнеры", крупнейшая компания в области коммуникационного консалтинга в Центральной и Восточной Европе, объявила о назначении Андрея Быкасова Генеральным директором. Назначение вступает в силу 15 сентября 2020 года.

До прихода в "Михайлов и Партнеры" Андрей с 2015 года работал вице-президентом ПАО "ВымпелКом" (бренд Билайн) по коммуникациям и устойчивому развитию. В этой роли он курировал стратегию и операционную деятельность телекоммуникационной компании в области взаимодействия с медиа, digital-коммуникаций, внутренних коммуникаций и корпоративной культуры, а также устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

До прихода в Билайн Андрей Быкасов уже работал в "Михайлов и Партнеры" в 2008-2015 годах директором Практики финансовых коммуникаций. Карьеру в области коммуникаций начал в 2003 году в международной металлургической компании "Северсталь".

В 2017 и 2019 годах Андрей Быкасов возглавлял рейтинг лучших директоров по общественным и корпоративным связям в категории "Связь и телекоммуникации" по версии Ассоциации Менеджеров России. Цифровые инициативы Билайн в области устойчивого развития, воплощенные при участии Андрея, дважды получали GSMA GLOMO Award – самую престижную международную награду в области телекоммуникаций от Ассоциации GSMA, до этого не присуждавшуюся компаниям из России.

Марианна Максимовская, Президент Группы компаний "Михайлов и Партнеры" отметила, что Андрей Быкасов – один из ярких лидеров коммуникационного рынка России, его знания и опыт в цифровых, продуктовых и антикризисных коммуникациях укрепят позиции компании. "Для меня особенно важно, что Андрей - выходец из компании, носитель ее культуры и высоких стандартов консалтинга и клиентского сервиса. Приветствую Андрея в новой роли и желаю команде Агентства "Михайлов и Партнеры" новых побед под его руководством", - сказала она.

"Рад снова стать частью команды одной из лучших компаний российского рынка коммуникаций. Приложу все усилия, чтобы мой опыт в области корпоративных, цифровых и интегрированных коммуникаций содействовал развитию «Михайлов и Партнеры» в интересах наших нынешних и будущих клиентов", - отметил Андрей Быкасов, Генеральный директор "Михайлов и Партнеры".

Об агентстве

Агентство стратегических коммуникаций "Михайлов и Партнеры" помогает российским и иностранным компаниям формировать репутацию, налаживать внутренние и внешние коммуникации и развивать связи со своими стейкхолдерами в России и странах СНГ. Глубокое понимание тенденций развития современного бизнеса, политики и общественной жизни позволяет нам разрабатывать и воплощать эффективные коммуникационные стратегии в интересах наших клиентов, помогая им выстраивать отношения с потребителями, медиа, государственными институтами и другими важнейшими аудиториями, а также управлять публичными рисками в случае кризисных ситуаций.