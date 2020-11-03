Keramogranit.ru запустил новые сервисы для удаленного выбора плитки

Москва, 3 ноября. Салон керамики Keramogranit.ru (16+) запустил два онлайн-сервиса, которые упростят выбор декоративных отделочных материалов в удаленном режиме.

Цель инициативы – сделать возможным объективный выбор керамики и керамогранита для ванных комнат с учетом представленного ассортимента и личных предпочтений клиента без необходимости физического посещения магазина.

В первую очередь речь идет о так называемых 3D-турах по салону. Посетители сайта могут перейти в соответствующий раздел для совершения своеобразной "виртуальной" экскурсии – "походить" между рядов с образцами плитки и визуально определить, что подойдет их интерьеру по реальным фото.

"Запуск вспомогательных сервисов с реальными фото и "живыми" промо-материалами, а также услуги дизайнеров исключат ошибки в выборе и не дадут потеряться в ассортименте каталога. Особенно, если покупка осуществляется онлайн, а возможности лично сходить в магазин и воочию сравнить продукцию из разных коллекций, нет", - сообщили представители салона Keramogranit.ru.

Площадь, доступная для "экскурсии" – 600 кв м, а количество представленных образцов – несколько тысяч, включая последние коллекции "под дерево", "гранит", "бетон" из Италии и Испании. Параллельно посетители сайта смогут посмотреть ознакомительное видео из шоу-рума.

Во-вторых, это услуги дизайнеров, которые также предоставляются в удаленном режиме – по предварительной заявке. Речь идет о составлении индивидуального дизайн-проекта с трехмерной визуализацией, чертежной документацией для мастеров-отделочников, раскладкой и ориентировочной сметой.

Для оформления заявки необходимо предоставить минимум данных – габариты помещения, раскладку сантехники и варианты понравившейся керамики из каталога. Среднее время составления проекта с 5-6 трехмерными фотографиями – 40-60 минут.

Плитку, выбранную в каталоге, на основе визуализации проекта или в ходе 3D-экскурсии по салону в дальнейшем можно приобрести с доставкой до подъезда, исключив необходимость самостоятельного визита в магазин. В данный момент доставка магазина работает по Москве и области – с тарификацией и условиями вы можете ознакомиться на сайте компании.

По мнению сотрудников салона Keramogranit.ru, запуск вспомогательных сервисов с реальными фото и "живыми" промо-материалами, а также услуги дизайнеров исключат ошибки в выборе и не дадут потеряться в ассортименте каталога. Особенно если покупка осуществляется онлайн, а возможности лично сходить в магазин и воочию сравнить продукцию из разных коллекций, нет.

Ознакомиться с каталогом и воспользоваться онлайн-сервисами вы можете на официальном сайте. Информация о плитке и фотографии ванной комнаты взяты с сайта салона.