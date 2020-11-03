Акция "Ночь искусств 2020" стартует в Москве

Москва, 3 ноября. Восьмая по счету акция "Ночь искусств 2020" пройдет в формате онлайн – бесплатно и без предварительной регистрации. Зрителей ждет три основных программы и более 180 мероприятий, которые подготовили столичные учреждения культуры.

Уже сегодня, в ночь с 3 на 4 ноября, в столице состоится "Ночь искусств 2020" (12+) при поддержке департамента культуры Москвы. Организаторы акции подготовили для зрителей три ключевых события.

В рамках программы "Теория струн", которая пройдет на территории Казанского вокзала, гостей ждет пятичасовой марафон игры на арфе в исполнении арфиста Александра Болдачева, к которому присоединятся: Вадим Эйленкриг и его бенд, модная группа Pompeya, певец и участник телепроекта "Голос" Стас Обухов, композитор Миша Мищенко, скрипачка Елена Ревич, саксофонистка Вероника Кожухарова, солисты Большого театра России и режиссер-постановщик Павел Сеплярский. Визуально концертную программу поддержат современные художники Вова Перкин и Саша Фролова. Время программы: с 20.00 до 01.00 часов.

"Космический квартирник" в Музее космонавтики – программа, которая объединит сразу четыре проекта. На концерте "Спой по-новому. Песни из кино" с 18.00 до 19.20 современные артисты и коллективы исполнят любимые песни из фильмов Киностудии Горького в авторских аранжировках. С 19.30 до 20.20 состоится сольный концерт молодой и перспективной исполнительницы Жени Ефимовой. Во время специального проекта "SuperSTихи и ноты" с 20.30 до 22.20 часов зрителей ждет выступление рэпера ST вместе с молодыми поэтами, а также акустическая фортепианная программа Дмитрия Маликова. Программу в Музее космонавтики завершит онлайн-концерт – с 22.30 до 23.05 свои песни зрителям подарит певица и музыкант Manizha.

Программа "Современное искусство" начнется в 19.00. Зрители увидят, как известные российские художники, участники проекта "Искусством вовнутрь" Anomalit Kate и Макс Гошко-Даньков, за шесть часов превратят фойе ДК "Строгино" в актуальное и притягательное арт-пространство под музыку DJ дуэта Agata & Vlad Che и Zarring & Dankoe feat Mr. Sax.

"Гости акции "Ночь искусств 2020" смогут виртуально посетить более 180 экскурсий, спектаклей, музыкальных концертов, мастер-классов и викторин, которые подготовили московские учреждения культуры – бесплатно и без предварительной регистрации" - рассказали организаторы акции.

Площадкой, которая объединит столичные музеи, парки, библиотеки, дома культуры, станет сайт artnight2020.moscow – здесь можно ознакомиться с полной программой мероприятий акции "Ночь искусств 2020" в Москве.