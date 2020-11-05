Всероссийская акция "Сохраним лес" дошла до Калининградской области

Москва, 5 ноября. В День народного единства участники высадили деревья у уникального озера Виштынецкое, которому более 20 тысяч лет. Здесь акция помогает ликвидировать последствия урагана 2016 года.

Калининградская область принимает экологическую эстафету всероссийской акции "Сохраним лес" (12+). В День народного единства центральное мероприятие региона состоялось в Нестеровском лесничестве, на территории природного парка "Виштынецкий". Участниками акции стали лесничие, волонтеры, члены областной Думы и правительства области, Департамент лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу, Рослесозащита, муниципалитет Нестеровского района и сотрудники Виштынецкого парка. Всего они высадили более шести тысяч саженцев ели и дуба.

Данная местность имеет важнейшее международное и общероссийское значение как ключевая орнитологическая территория и является особо ценным трансграничным водно-болотным угодьем, подчеркивают организаторы. Кроме того, неподалеку находится озеро Виштынецкое – самое чистое и глубокое в Калининградской области. Озеро имеет ледниковое происхождение, ему более 20 тысяч лет, и оно на 10 тысяч лет старше Балтийского моря.

Непосредственно для высадки деревьев в рамках акции "Сохраним лес" это место также было выбрано неслучайно. В июле 2016 года на участке Нестеровского лесничества прошел ураган, который поломал и вытащил с корнем почти все насаждения. После уборки поломанных и ветровальных деревьев насаждение было под надзором, но спасти его не удалось из-за заселения оставшихся деревьев короедом. Теперь здесь появится новый лес.

"К сожалению, из-за лесных пожаров и ураганов мы ежегодно теряем большое количество лесных массивов. Всероссийская акция "Сохраним лес" направлена на восстановление лесов, позволяет объединить неравнодушных людей. Мы показываем пример нашим детям, стараемся привлечь внимание большого количества людей в сохранении и восстановлении природных ресурсов для нас и наших будущих поколений", - отметил значение акции для региона Олег Ступин, министр природных ресурсов и экологии Калининградской области.

Между тем Калининградская область стала одним из 81 субъектов, присоединившихся к акции. Совсем скоро к "Сохраним лес" присоединится вся страна, а пока активные высадки продолжаются. В ближайшее время они состоятся на территории Крыма, Кабардино-Балкарии и Дагестана.

Напомним, Всероссийская акция "Сохраним лес" стартовала 26 августа на Камчатке. Ознакомиться с локациями и зарегистрироваться на высадки можно на официальном сайте - сохранимлес.рф. Акция организована Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология".